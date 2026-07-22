باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر شعب بانکهای عامل در خوزستان با اشاره به استقبال زائران از طرح فروش ارز اربعین اظهار کرد: تاکنون ۱۱۱ هزار نفر در استان ثبتنام قطعی خود را برای دریافت ارز اربعین انجام دادهاند و خوزستان از نظر میزان خرید ارز اربعین، رتبه سوم کشور را در اختیار دارد.
وی افزود: فروش ارز اربعین از طریق ۶ بانک عامل شامل بانکهای ملی، سپه، شهر، گردشگری، ملت و قرضالحسنه مهر ایران انجام میشود و متقاضیان میتوانند تا یک روز پیش از اربعین حسینی برای دریافت ارز خود اقدام کنند.
به گفته وی، هر زائر واجد شرایط میتواند تا سقف ۲۰۰ دینار عراق ارز اربعین دریافت کند. این روند با هدف تسهیل سفر زائران و مدیریت تقاضای ارز در ایام اربعین در حال انجام است.