باشگاه خبرنگاران جوان- روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در شرایطی فعالیت‌های خود را برای آماده‌سازی تیم فوتبال این باشگاه در فصل جدید دنبال می‌کند که مدیران آبی‌پوشان قصد دارند سیاست متفاوتی را در بازار نقل‌وانتقالات دنبال کنند و تمرکز بیشتری روی جذب بازیکنان جوان و آینده‌دار داشته باشند.

بر اساس برنامه‌ای که در باشگاه استقلال دنبال می‌شود، مدیران این باشگاه به دنبال جذب بازیکنانی هستند که علاوه بر توانایی فنی و قابلیت کمک به تیم در رقابت‌های پیش رو، از ظرفیت رشد و پیشرفت در سال‌های آینده نیز برخوردار باشند. در همین راستا، یکی از سیاست‌های مدنظر استقلالی‌ها، امضای قرارداد‌های بلندمدت با این دسته از بازیکنان است.

مدیران استقلال معتقدند عقد قرارداد‌های چهار یا پنج ساله با بازیکنان جوان می‌تواند در آینده علاوه بر تقویت تیم، زمینه درآمدزایی برای باشگاه را نیز فراهم کند؛ به این شکل که بازیکنان پس از پیشرفت فنی و افزایش ارزش در بازار، امکان انتقال آنها با رقم‌های مناسب وجود داشته باشد و استقلال نیز بتواند از این مسیر درآمدزایی کند.

این رویکرد در شرایطی دنبال می‌شود که استقلال در سال‌های اخیر بیشتر به سمت جذب بازیکنان باتجربه و نام‌های شناخته‌شده رفته بود، اما اکنون مدیران باشگاه تلاش دارند با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه، تیمی با نگاه بلندمدت تشکیل دهند.

با این حال، اجرای این برنامه همچنان با یک مانع جدی مواجه است؛ پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال هنوز باز نشده و آبی‌پوشان امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید و حتی برخی نفرات مورد توافق را ندارند. مدیران باشگاه در کنار مذاکرات نقل‌وانتقالاتی، پیگیر رفع مشکل پنجره هستند تا بتوانند قرارداد‌های جدید را به صورت رسمی ثبت کنند.

استقلال که فصل آینده علاوه بر رقابت‌های لیگ برتر، باید در لیگ نخبگان آسیا نیز به میدان برود، امیدوار است هرچه سریع‌تر شرایط لازم برای تکمیل فهرست بازیکنان فراهم شود تا سهراب بختیاری‌زاده بتواند تیمی متناسب با اهداف باشگاه را راهی مسابقات کند.

اکنون باید دید با باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، چه بازیکنان جوانی به جمع آبی‌پوشان اضافه خواهند شد و آیا سیاست جدید استقلال در زمینه سرمایه‌گذاری روی استعداد‌ها می‌تواند در سال‌های آینده علاوه بر موفقیت ورزشی، درآمدزایی اقتصادی نیز برای این باشگاه به همراه داشته باشد.