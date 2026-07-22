وزیر امور خارجه ایتالیا گفته است که دور جدید مذاکرات بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در ۴ آگوست در ایتالیا برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزیر امور خارجه ایتالیا به پارلمان این کشور گفته است که دور جدید مذاکرات بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا در ۴ آگوست در ایتالیا برگزار خواهد شد.
اعلام این خبر از سوی آنتونیو تاجانی پس از مذاکرات هفته گذشته بین دو طرف در رم صورت میگیرد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از آغاز عملیات منطقه آزمایشی در روستاهای لبنانی فرون، سریفا و زوتر الغربیه تحت چارچوب توافق بین بیروت و تل آویو خبر داد.
این توافق، خروج مرحلهای اسرائیل از تمام سرزمینهای اشغالی لبنان را پیشبینی میکند، اما شامل جدول زمانی برای خروج نیست. در عوض، تکمیل آن را به بر عهده گرفتن کامل مسئولیت امنیتی توسط ارتش لبنان در مناطقی که از نیروهای اسرائیلی تخلیه شدهاند و خلع سلاح گروههای مسلح، از جمله حزبالله، مرتبط میکند.
طبق آمار رسمی لبنان، حملات اسرائیل در لبنان از دوم مارس تاکنون ۴۳۲۸ شهيد و ۱۲۲۲۷ زخمی برجای گذاشته است.
منبع: الجزیره