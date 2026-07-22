باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - ملاحی اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و با توجه به حاکمیت جریانات شمالی، امروز افزایش ابر در سطح استان پیشبینی میشود و در ارتفاعات، بهویژه ارتفاعات غربی گلستان، رگبار و رعد و برق پراکنده رخ خواهد داد.
وی افزود: با توجه به احتمال تشدید نقطهای بارشها، افزایش ناگهانی آب رودخانهها و آبگرفتگی برخی معابر دور از انتظار نیست و شهروندان و مسافران باید از حضور و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از فردا تا اواسط هفته آینده، وضعیت جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و روند افزایش دما آغاز میشود.
ملاحی گفت: پیشبینی میشود در اوایل هفته آینده افزایش محسوس دما در سطح استان رخ دهد.