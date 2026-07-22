سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، از مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف آب قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با قدردانی از مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف آب گفت: مصرف آب تهران در روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به روز مشابه سال ۱۴۰۳، حدود ۵۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته است؛ با این حال، سرانه مصرف آب در تهران همچنان با ۱۹۵ لیتر در شبانه‌روز، ۶۵ لیتر بالاتر از الگوی استاندارد قرار دارد.

بهنام بخشی در برنامه «سیمای خانواده» شبکه یک سیما با اشاره به آخرین وضعیت مصرف آب در پایتخت، همراهی شهروندان را عامل اصلی روند کاهشی مصرف آب در ماه‌های اخیر دانست و بر تداوم مدیریت مصرف در شرایط خشکسالی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، میزان آب تأمین، تصفیه و توزیع‌شده در تهران به حدود ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار مترمکعب، معادل ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون لیتر رسید؛ رقمی که برابر با بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون بطری ۱.۵ لیتری آب است.

سخنگوی آبفای استان تهران با بیان اینکه تهران همچنان بیشترین میزان مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: سرانه مصرف آب هر شهروند تهرانی اکنون ۱۹۵ لیتر در شبانه‌روز است؛ در حالی که الگوی استاندارد مصرف ۱۳۰ لیتر تعیین شده و این موضوع نشان می‌دهد هر شهروند به طور متوسط ۶۵ لیتر بیشتر از الگوی استاندارد آب مصرف می‌کند.

وی با قدردانی از مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف گفت: در روز ۲۱ تیرماه ۱۴٠۳، مصرف آب تهران ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار مترمکعب بود که این رقم در ۲۱ تیرماه سال جاری به حدود ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار مترمکعب کاهش یافته است؛ به عبارتی، تهرانی‌ها ۵۰۰ هزار مترمکعب، معادل ۵۰۰ میلیون لیتر آب کمتر مصرف کرده‌اند.

سخنگوی آبفای استان تهران ادامه داد: سرانه مصرف آب در تهران از بیش از ۲۴۰ لیتر در سال ۱۴۰۳، به ۲۲۰ لیتر در سال ۱۴۰۴ و اکنون به ۱۹۵ لیتر کاهش یافته که بیانگر افزایش هوشمندی، آگاهی عمومی و همراهی منصفانه شهروندان در مدیریت مصرف است.

وی با اشاره به کاهش بارندگی‌ها و تداوم خشکسالی تصریح کرد: تغییر اقلیم و محدودیت منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و انتخابی منطقی تبدیل کرده است و هر شهروند می‌تواند با اصلاح عادت‌های روزمره، نقش مؤثری در حفظ منابع آب ایفا کند. مدیر روابط عمومی آبفا استان تهران با تأکید بر نقش کولر‌های آبی در مصرف آب اظهار داشت: هر کولر آبی به طور متوسط روزانه بیش از ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند که معادل مصرف روزانه یک عضو خانواده است.

سخنگوی آبفای استان تهران افزود: استفاده از دور متوسط کولر، نصب سایبان، تعویض به‌موقع پوشال‌ها، سرویس دوره‌ای و کنترل نشتی‌ها، علاوه بر کاهش مصرف آب و برق، از هدررفت آب شرب نیز جلوگیری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نشتی یک کولر آبی می‌تواند روزانه صد‌ها لیتر آب شرب را هدر دهد؛ از این رو بازدید و سرویس به‌موقع کولر‌ها یکی از مؤثرترین راهکار‌های مدیریت مصرف در فصل گرماست.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر گفت: قسمتی از آب مورد نیاز تهران از منابع آب زیرزمینی و چاه‌هایی با عمق حدود ۲۵۰ متر تأمین می‌شود که این موضوع، فشار وارد شده بر منابع سفره‌های آب زیرزمینی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: مصرف آب تهران در روز‌های گرم سال به بیش از ۴۵ هزار لیتر در ثانیه و در ساعات اوج مصرف به ۵۰ هزار لیتر در ثانیه می‌رسد؛ از این رو مدیریت مصرف، تنها راه حفظ پایداری منابع آبی و تأمین آب پایدار برای امروز و فردای پایتخت است.

سخنگوی آبفای استان تهران در پایان با قدردانی از همراهی رسانه ملی در فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف، از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و انجام اقدام‌های ساده، اما مؤثر، به عنوان همیاران و سفیران آب در حفظ این سرمایه ارزشمند و تأمین امنیت آبی نسل‌های آینده مشارکت کنند.