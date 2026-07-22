رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: مدیر یک کانال تلگرامی ترویج کننده روابط جنسی غیراخلاقی در استان شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مرتضی حقی افزود: برابر رصد و پایش صورت گرفته در بستر شبکه اجتماعی تلگرام، یک کانال تلگرامی مروج روابط جنسی غیر اخلاقی و ارباب - برده ای که در حوزه ترغیب و ترویج جوانان به اعمال منافی عفت و فحشاء اقدام می کرد، شناسایی شد.

وی گفت: با توجه به ماهیت مجرمانه و خاص صورت گرفته، دستورات لازم برای شناسایی مدیر کانال مذکور صادر و در نهایت پس از اقدامات فنی سایبری و اطلاعاتی، مدیر این کانال تلگرامی که زنی ۲۰ ساله ساکن نیشابور بود، شناسایی شد.

حقی ادامه داد: فرد مذکور توسط کارشناسان پلیس فتا دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی خراسان رضوی عنوان کرد: والدین از دسترسی نوجوانان و جوانان و همچنین نحوه فعالیت آنان در بستر شبکه های اجتماعی و فضای سایبر غافل نشده و نظارت و دقت کافی را بر عملکرد فرزندان خود داشته باشند تا خسارت های معنوی و اخلاقی این دست موارد گریبان‌گیر آنها نشود.

حقی افزود: شهروندان به محض رصد این دست موضوعات به سرعت با کارشناسان فوریت سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس و موضوع را اطلاع رسانی کنند.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی پلیس خراسان رضوی