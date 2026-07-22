باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت این رشته اظهار داشت: با دستور وزیر ورزش و جوانان، خوشبختانه موافقتهای لازم برای واگذاری زمین مجموعه ورزشی انقلاب در چارچوب قانونی و به شکل کارشناسیشده انجام شده است. منتظر نهایی شدن اسناد هستیم تا این موضوع وارد مرحله مزایده شود.
وی درباره حضور گلف در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: برای نخستین بار است که گلف ایران در چنین سطحی از رقابتهای بینالمللی حضور پیدا میکند و طبیعی است که کار بسیار سختی پیش رو داشته باشیم. در بخش اعزامی، یک نماینده مرد و یک نماینده زن خواهیم داشت و تلاش میکنیم با برنامهریزی مناسب، شرایط حضور موفق آنها را فراهم کنیم.
رئیس فدراسیون گلف افزود: تیمهای آقایان و بانوان برای برگزاری اردوی آمادهسازی راهی ترکیه خواهند شد تا ملیپوشان با آمادگی بیشتری در ناگویا حاضر شوند. هدف ما این است که در مسیر پیشرفت حرکت کنیم و ورزشکاران جوان ایران به سطحی برسند که در رقابتهای بینالمللی حرفی برای گفتن داشته باشند.
عزیزی با اشاره به اهمیت استعدادیابی در گلف عنوان کرد: یکی از برنامههای جدی فدراسیون، شناسایی و پرورش استعدادهای جوان است. با مربیان استانها قراردادهایی برای اجرای طرحهای استعدادیابی منعقد میکنیم و حتی حمایت مالی هرچند محدود برای مربیان در نظر گرفته شده تا این مسیر با جدیت دنبال شود.
وی تأکید کرد: نگاه من این است که آینده گلف ایران در اختیار جوانان است. هر جا به جوانان اعتماد کردیم، آنها پاسخ خوبی دادند؛ این موضوع فقط در ورزش نیست و در مدیریت و بخشهای مختلف جامعه نیز قابل مشاهده است. انگیزه، انرژی و توانایی جوانان میتواند زمینهساز موفقیتهای بزرگ باشد.
رئیس فدراسیون گلف در پایان درباره اهمیت تجربه در کنار جوانگرایی گفت: تجربه ارزشمند است، اما جوانان با انگیزه و توان بدنی بالاتر میتوانند نتایج بزرگی رقم بزنند. حتی در فوتبال هم دیدیم که تیم ملی عملکرد خوبی داشت، اما شاید اگر ترکیب جوانتری داشت، میتوانست به نتایج بهتری هم دست پیدا کند.