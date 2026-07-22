رئیس منتخب دفتر سیاسی جنبش حماس در اولین سخنرانی خود گفت که ما همواره تأکید کرده و خواهیم کرد که همان مسیر فرماندهان و رهبران را ادامه می‌دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خلیل الحیه، رئیس منتخب دفتر سیاسی جنبش حماس در اولین سخنرانی خود بعد از تصدی ریاست دفتر این جنبش گفت که ما همواره تأکید کرده و خواهیم کرد که همان مسیر فرماندهان و رهبران را ادامه می دهیم.

خلیل الحیه گفت که این مسئولیت را در برهه‌ای بسیار حساس از تاریخ آرمان فلسطین بر عهده گرفته است و امانتی بر گردن اوست.

وی اهالی غزه را خطاب قرار داد و گفت که «به مردم غزه می‌گویم که ما به تلاش خود در تمام مسیر‌ها و جهت‌ها ادامه خواهیم داد تا رنج و درد را از شما دور کنیم».

رئیس جدید دفتر سیاسی حماس تأکید کرد که دفاع از کرانه باختری مسئولیتی است که بر عهده ماست.

او به اهالی قدس اشغالی و کرانه باختری شجاع و همه آزادگان جهان که از آرمان فلسطین حمایت می‌کنند، درود فرستاد و گفت: دفاع از آرمان خود مسئولیتی است که بر گردن همه ما تا زنده هستیم، قرار داد.

وی با بیان اینکه بازگرداندن زندگی شرافتمندانه به اهالی غزه به عنوان حق مسلم ملت فلسطین، یکی از اولویت‌های جنبش حماس بوده، تأکید کرد که این جنبش در همه مسیر‌ها برای غزه و کرانه باختری و قدس و اسرای فلسطینی اقدام خواهد کرد.

خلیل الحیه گفت که اولویت دیگر جنبش حماس، تحقق وحدت ملی است و برای همین این جنبش دست خود را به سوی همه فلسطینیان دراز می‌کند.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین بر اهمیت جایگاه غزه در هویت فلسطینی و ضرورت آزادی اسرا و پایان دادن به رنج مردم فلسطین تأکید کرد.

الحیه اظهار داشت: اولویت دوم ما این است که غزه بخشی از کیان فلسطینی است و باید برای آزادسازی اسرا و پایان دادن به رنج ملت خود تلاش کنیم.

وی در ادامه افزود: از دیگر اولویت‌های ما، دعوت به آغاز گفت‌وگوی ملی برای تمامی گروه‌های فلسطینی و در رأس آنها سازمان آزادی‌بخش فلسطین است.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین چهارمین اولویت این جنبش را تقویت روابط راهبردی جنبش با امت اسلامی خود برشمرد و تصریح کرد: ما به روی تمامی اجزای امت اسلامی گشوده‌ایم.

الحیه با اشاره به وضعیت کنونی منطقه، گفت: صحنه امروز تأیید می‌کند که ثبات و امنیت مردم فلسطین، کلید امنیت و ثبات در منطقه است.

وی خطاب به جامعه بین‌المللی اظهار داشت: به جامعه بین‌المللی می‌گوییم که معیار عدالت کاملا ساقط می‌شود، اگر در حمایت از کودکان غزه ناتوان باشید.

خلیل الحیه گفت: ما اطمینان داریم که مسیر جهاد و مقاومت مردم ما، در نهایت به پیروزی خواهد انجامید، هرچند که این مسیر طولانی باشد.

 رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در بخشی از سخنان خود از حامیان فلسطین این گونه قدردانی کرد: ما به همه کسانی که از فلسطین حمایت کردند و در برابر جنگ نابودی، در کنار غزه ایستادند، سلام و درود می‌فرستیم. ه ویژه به برادرانمان در یمن، لبنان، عراق و ایران که از ما حمایت کردند و با خون و سلاح خود در این راه همراه ما بودند.

وی همچنین گفت که این جنبش بر اهمیت انتقال به مرحله دوم آتش بس و توافق غزه تأکید دارد.

 خلیل الحیه افزود: ما در حماس از تمام کسانی که از سراسر جهان برای ابراز همبستگی با فلسطین بیرون آمده‌اند، قدردانی می‌کنیم و همواره خواستار هر نوع حمایت و همراهی هستیم.

وی خاطرنشان کرد که جنبش حماس این اطمینان را دارد که مسیر جهاد ملت ما با وعده‌ای همراه است و پیروزی محقق خواهد شد، هرچند که زمان طولانی شود. ما به این عهد پایبندیم.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، خلیل الحیه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
برین از اربابانتون کمک بگیرین یعنی عربستان
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