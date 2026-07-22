باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۳۱ تیر ماه) در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت هدفمند کردن مطالبات استان در آستانه سفر هیئت دولت گفت: گیلان باید به جای طرح فهرستی گسترده از درخواستها، چند مسئله اساسی و ریشهای خود را در اولویت قرار دهد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و همراهی همه دستگاهها، تصمیمهای مؤثر و ماندگاری برای توسعه استان اتخاذ شود.
او افزود: سفر هیئت دولت به گیلان باید فرصتی برای حل مسائل مهم و انباشته استان باشد و برای دستیابی به نتایج مطلوب، ضروری است اولویتهای واقعی و اثرگذار استان بهصورت دقیق احصا شود. استاندار گیلان با اشاره به تدوین پیشنهادهای دستگاههای اجرایی برای سفر هیئت دولت تصریح کرد: در حوزههای مختلف از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و سایر بخشها، پیشنهادهای لازم ارائه شده و پس از دریافت دیدگاههای تکمیلی، جمعبندی نهایی انجام خواهد شد.
حقشناس با تأکید بر ضرورت هماهنگی با مجمع نمایندگان استان گفت: به جای ارائه تعداد زیادی از مطالبات، باید چند موضوع کلیدی که طی سالهای گذشته به عنوان مسائل اساسی استان باقی ماندهاند، مشخص و برای رفع آنها تصمیمگیری شود. به گفته او، تمرکز بر مسائل محدود، اما راهبردی، امکان استفاده بهتر از ظرفیتهای ملی و دستیابی به نتایج ماندگار را فراهم میکند.
آب، فاضلاب، پسماند و راهآهن؛ محورهای مهم توسعه گیلان
استاندار با اشاره به برخی چالشهای اساسی گیلان گفت: موضوعاتی همچون مدیریت منابع آب، محیط زیست، فاضلاب، راهآهن و زیرساختهای مهم باید با نگاه کارشناسی و واقعبینانه بررسی شوند. حقشناس با بیان اینکه مسائل استان نیازمند تصمیمهای شجاعانه و عملیاتی است، افزود: باید شرایط موجود، ظرفیتها و نیازهای واقعی گیلان بهدرستی تبیین شود تا برنامهریزیها بر اساس اولویتهای اصلی صورت گیرد.
او با اشاره به کاهش حدود ۲۰ درصدی بارندگی در گیلان تصریح کرد: با وجود کاهش میزان بارشها، در بخش کشاورزی با مشکل جدی مواجه نشدیم، اما مدیریت منابع آب همچنان یکی از موضوعات مهم استان است که نیازمند برنامهریزی دقیق و آیندهنگرانه خواهد بود. استاندار گیلان همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام تأکید کرد و گفت: طرحهایی که سالها از آغاز اجرای آنها گذشته، باید با تصمیمگیری مشخص، زمانبندی دقیق و برنامه عملیاتی به سرانجام برسند.
حقشناس فاضلاب را یکی از مهمترین چالشهای استان گیلاتن دانست و افزود: این موضوع باید در سفر هیئت دولت به شکل ویژه مطرح شود تا تصمیمات اجرایی و اعتبارات لازم برای رفع آن پیشبینی شود. او به اقدامات انجام شده برای ساماندهی پسماندهای بیمارستانی در شهرستان تالش اشاره و تصریح کرد: پس از اطلاع از مشکل موجود، اقدامات لازم برای تجهیز و راهاندازی دستگاه بیخطرسازی انجام شد تا از ایجاد تهدیدهای زیستمحیطی جلوگیری شود.
استاندار گیلان مدیریت پسماند را هم از اولویتهای مهم استان برشمرد و گفت: موضوع پسماند گیلان در ستاد ملی پسماند نیز مطرح شده و برای حل ریشهای این معضل، از ظرفیت دانشگاهها، مراکز علمی و فناوریهای نوین استفاده خواهد شد. حقشناس همچنین کاهش دفن زباله، افزایش بازیافت، تولید کمپوست از زبالههایتر و بهرهگیری از روشهای متناسب با شرایط اقلیمی گیلان را از اهداف اصلی استان در این حوزه عنوان کرد.
او با اشاره به ظرفیتهای گسترده گیلان در بخشهای مختلف بیان کرد: گردشگری، فعالیت بنادر، کشاورزی، افزایش پروازهای فرودگاه سردار جنگل رشت و اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی از مهمترین ظرفیتهایی است که میتواند مسیر توسعه استان را شتاب بخشد. استاندار گیلان افزود: در کنار بیان مشکلات، باید ظرفیتها و اقدامات انجام شده نیز برای مردم به درستی تبیین شود، چرا که ارائه تصویر نادرست از شرایط استان میتواند بر سرمایه اجتماعی اثرگذار باشد.
حقشناس با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از کسبه بازار رشت اظهار داشت: دولت برای جبران بخشی از خسارات موضوعاتی همچون تسهیل در صدور پروانههای جدید، پیگیری معافیتهای مالیاتی و هماهنگی دستگاههای خدماترسان در حوزه آب، برق، گاز، تلفن و مخابرات را دنبال کرده است. او تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان طی ماههای گذشته با تمام توان تلاش کردند تا فعالیت بازار رشت به شرایط عادی بازگردد و زمینه ایجاد نارضایتی در جامعه فراهم نشود.
سفر دولت باید به حل مسائل اولویتدار منجر شود
محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، پسماند و فاضلاب را از مهمترین مسائل استان برشمرد و گفت: حل این مشکلات نیازمند نگاه ملی، تأمین منابع مالی و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی است. او افزود: باید از ظرفیت سفر هیئت دولت برای تعیین تکلیف پروژههای مدیریت پسماند و توسعه شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب استفاده شود.
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت احصای مسائل اولویتدار استان گفت: تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای عمرانی و رفع موانع تولید باید در اولویت مصوبات سفر دولت به گیلان قرار گیرد تا بیشترین اثرگذاری برای مردم استان حاصل شود.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان