باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده‌هایی همچون کلاهبرداری، احتکار و قاچاق کالا، با تلاش پلیس به سرانجام رسید و متهمانِ هر پرونده، پایِ میزِ قانون نشستند.

از آگهی طلا تا پولشویی؛ کلاهبرداری که ۲۰ قربانی گرفت

کلاهبرداری که اقدام به خرید کالا از شهروندان و واریز پول آلوده برای آن‌ها کرده و قربانیان را در پولشویی گرفتار می‌کرد، دستگیر شد.

سرهنگ عبدالرضا ظهرابی رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: چندین نفر از شهروندان با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و بیان کردند پس از ثبت آگهی فروش مقداری طلا و جواهر در یکی از سایت‌های آگهی محور، فردی با آن‌ها تماس گرفته و پس از توافقات اولیه و مراجعه به درِ منزل، اقدام به خرید و واریز وجه کالا کرده که پس از گذشت چند روز متوجه مسدودی همه حساب‌های بانکی خودشان از طرف مراجع قضایی و انتظامی می‌شوند، که مراتب جهت رسیدگی در دستور کار افسران سایبری قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس فتا با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی‌های فنی، متوجه این موضوع شدند که متهم با هویت‌های جعلی برای دریافت کالا‌ها‌ی درج شده در سایت آگهی محور با خودرو‌های کرایه‌ای به درِ منزل چندین شهروند دیگر که قصد فروش گوشی تلفن همراه را داشته‌اند مراجعه و با همان شگرد مجرمانه، اقدام به کلاهبرداری کرده است.

این مقام مسئول در خصوص مسدودی حساب شکات، گفت: متهم با استفاده از مبالغی که از افراد دیگر از طریق پولشویی و ارسال لینک آلوده کلاهبرداری کرده بود اقدام به واریز وجه به حساب شکات کرده بود و در اصل آن‌ها را در یک چرخه پولشویی قرار داده بود و به همین خاطر حساب شکات بعد از چند روز از طرف مراجع قضایی و انتظامی مسدود می‌شد.

سرهنگ ظهرابی در خصوص دستگیری متهم، افزود: کارشناسان این پلیس با اقدامات فتی و پلیسی متهم را در یکی از محلات شیراز دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: در ابتدا متهم منکر هرگونه اقدام مجرمانه بود ولی با مواجهه شدن با ادله‌های دیجیتالی لب به اعتراف گشود و به کلاهبرداری از ۲۰ نفر به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا استان فارس به هموطنان توصیه کرد: شهروندان همواره در خصوص خرید و فروش طلا و جواهرات خود از مغازه‌ها و فروشگاه‌های معتبر اقدام کنند و در صورت مواجهه شدن با هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی، می‌توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.policefata.ir بخش گزارشات مردمی و یا با شمار تماس ۰۹۶۳۸۰ با همکاران در ارتباط باشند.

کشف برنج‌های احتکاری در فراشبند

فرمانده انتظامی فارس از کشف بیش از ۶۵ تن برنج احتکار شده در شهرستان فراشبند خبر داد.

سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: ماموران پلیس فراشبند در اجرای طرح مقابله با احتکار کالا‌های اساسی، با اقدامات فنی از احتکار برنج در انباری در سطح شهر مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار مذکور موفق به کشف ۶۵ هزار و ۴۷۰ کیلوگرم برنج احتکار شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: محل احتکار پلمب، پرونده مقدماتی تشکیل و در این خصوص یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سارق انباری مجتمع‌های مسکونی در شیراز به دام افتاد

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق انباری مجتمع‌های مسکونی با اعتراف به ۶۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از انباری مجتمع‌های مسکونی در شمال غرب شیراز دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۳۲ گلشن و پایگاه تجسس قرار گرفت.

او افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند یک سارق که با ترفندی خاص وارد مجتمع‌های مسکونی می‌شد و اقدام به سرقت از انباری می‌کرد را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه از مخفیگاه سارق تعدادی اموال سرقتی کشف شد، گفت: متهم در بازجویی فنی به ۶۰ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام انتظامی از ساکنان آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد مشکوک افراد ناشناس بخصوص در ساعات پایانی شب موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف ۲ تن ذغال بدون مجوز در اوز

فرمانده انتظامی اوز از کشف ۲ تن ذغال بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین محمدی فرمانده انتظامی اوز با تاکید بر تشدید مقابله با پدیده قاچاق، بیان کرد: در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه قاطع با قاچاق کالا و فرآورده‌های طبیعی، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی به یک دستگاه نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه پس از بازرسی از آن خودرو ۲ تن ذغال بدون مجوز کشف و راننده به مرجع قضایی معرفی شد، تاکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که منجر به تاراج منابع طبیعی و تخریب محیط زیست شود با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کشف انواع کالا‌های قاچاق در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف ۳ دستگاه خودرو و کشف انواع کالای قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهارکرد: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی این شهرستان ۳ دستگاه خودرو سبک حامل کالای بدون مجوز حمل را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها انواع کالای قاچاق از قبیل ۲۴ دستگاه لباسشویی، کولر گازی، سینک ظرقشویی و ۲ هزار و ۸ بسته قهوه، چای و بیسکویت خارجی کشف شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: قاچاق کالا پایه‌های تولید، اشتغال و اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند؛ لذا می‌طلبد دیگر دستگاه‌ها نیز با عزمی جهادی در این خصوص با پلیس همکاری بیشتری داشته باشند.

کشف احشام بدون مجوز در بیضا

فرمانده انتظامی بیضا از کشف ۴۵ راس گوسفند بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ علی اکبر کریمی فرمانده انتظامی بیضا بیان کرد: ماموران پاسگاه انتظامی کوشک هزار در اجرای طرح مبارزه با قاچاق احشام، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون نیسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۴۵ راس گوسفند بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش احشام مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از ۴۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کوه‌چنار

فرمانده انتظامی کوه‌چنار ازتوقیف ۲ خودرو سواری شوتی و کشف ۴۴۱ هزار و ۵۰ نخ سیگار بدون مجوز دراین شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه‌چنار بیان کرد: در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی کوه‌چنار هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به ۲ خودرو سواری مشکوک شدند و دستور ایست دادند که یکی از خودرو‌ها متوقف شد و خودرو دیگر راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

او افزود: پس از طی مسافتی، راننده عرصه را بر خود تنگ دیده و اقدام به آتش زدن بار همراه خود کرد که با تلاش ماموران و آتش نشانی شهرستان سریعا آتش مهار شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کوه‌چنار با اشاره به اینکه ماموران در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۴۴۱ هزار و ۵۰ نخ سیکار خارجی بدون مجوز را کشف کردند، ادامه داد: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند و رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف انواع قرص‌های غیرمجاز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف بیش از ۲ هزار عدد انواع قرص غیرمجاز و دستگیری یک متهم خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی در مغازه عطاری در زمینه توزیع قرص‌های غیرمجاز، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ انقلاب این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند و در بازرسی صورت گرفته از مغازه عطاری، ۲ هزار و ۸۹۸ عدد انواع قرص غیرمجاز را کشف کردند.

سرهنگ مردانی اضافه کرد: واحد صنفی متخلف با دستور قضایی پلمب و در این رابطه یک نفر متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس