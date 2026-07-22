باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با سفر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به جنوب سیستان و بلوچستان، نشست تخصصی بررسی مسائل و چالش‌های حوزه گردشگری با حضور مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، فعالان گردشگری و مسئولان مرتبط شهرستان‌های چابهار و دشتیاری برگزار شد.

در این نشست فعالان حوزه گردشگری با تشریح مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات موجود، آثار ناشی از جنگ، کاهش سفرها و پیامدهای اقتصادی آن بر فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز اقامتی و کسب‌وکارهای گردشگری را مطرح کردند.

سخنگوی دولت در این نشست با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر حمایت از صنعت گردشگری، اظهار کرد: با پیگیری دولت و اهتمام ویژه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جناب آقای دکتر صالحی، مسائل حوزه گردشگری، به‌ویژه هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تأسیسات گردشگری که در دوران جنگ و پیامدهای پس از آن با آسیب مواجه شده‌اند، در حال بررسی است و رسیدگی به این موضوعات و حل مشکلات آنها در دستور کار دولت قرار دارد.

فاطمه مهاجرانی همچنین بر استمرار گفت‌وگو و تعامل با فعالان صنعت گردشگری تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان این حوزه، نقش مهمی در اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و تدوین راهکارهای حمایتی خواهد داشت و دولت با جدیت پیگیر رفع مشکلات این بخش است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی چابهار نیز اظهار کرد: در حاشیه این سفر، سخنگوی هیئت دولت از برخی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان های چابهار و دشتیاری نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه گردشگری این منطقه قرار گرفت.

سخنگوی دولت روز گذشته نیز در سفر به شهرستان های کنارک و زرآباد، از روستای گردشگری درک که جزو یکی از ۸ نامزد ثبت دهکده های گردشگری جهانی در سال ۲۰۲۶ است بازدید کرد.

منبع میراث فرهنگی و گردشگری استان