شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به تعویق آزمون دستیاری پزشکی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام سازمان سنجش، رقابت داوطلبان آزمون دستیاری دانشگاه‌های علوم پزشکی فردا مورخ اول مرداد ماه ۱۴۰۵ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. اما با توجه به شرایط ویژه در کشور متقاضیان خواستار تعویق در زمان برگزاری آزمون تا مساعد شدن اوضاع کشور شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سردبیر محترم خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان با سلام و احترام خواهشمندیم این پیام را تا پایان وقت اداری امروز مورد توجه قرار دهید؛ زیرا فردا، پنجشنبه اول مرداد، آزمون دستیاری پزشکی برگزار خواهد شد و پس از آن، دیگر فرصتی برای بازنگری باقی نخواهد ماند. آیا در چنین شرایطی، برگزاری یکی از مهم‌ترین آزمون‌های ملی، منطقی است؟ امروز، تنها تا پایان وقت اداری فرصت باقی مانده است. فردا، پس از آغاز آزمون، هر پاسخی دیر خواهد بود. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: تعویق آزمون ، سوژه خبری ، دستیاری پزشکی
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