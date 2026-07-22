باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پارلمان بلغارستان روز چهارشنبه با وجود هشدار ایران مبنی بر اینکه این اقدام به منزله همدستی در «تجاوز و جنایات جنگی» است، استقرار موقت هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکایی را در پایگاه نظامی بزمر تصویب کرد.

دیمیتار استویانوف، وزیر دفاع بلغارستان خطاب به قانونگذاران مدعی شد: «هیچ سیستم تسلیحات تهاجمی از هیچ نوع در خاک بلغارستان مستقر نخواهد شد. حضور موقت آنها بلغارستان را به بخشی از اقدامات نظامی تبدیل نمی‌کند.»

به گفته استویانوف، واشنگتن قول داده است که "خطرات علیه امنیت ملی ما را به حداقل برساند". پنج شهردار شهر‌های اطراف پایگاه بزمر، در حدود ۲۶۰ کیلومتری (۱۶۰ مایلی) جنوب شرقی صوفیه، با استناد به نگرانی‌های امنیتی، علیه این طرح شکایت کرده بودند.

پیشنهاد دولت برای اجازه استقرار حداکثر هشت هواپیمای KC-۱۳۵ در خاک این عضو اتحادیه اروپا و ناتو با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و دو رأی ممتنع تصویب شد.

استویانوف گفت که هفته گذشته، واشنگتن بر اساس توافق‌نامه‌ای مبنی بر استفاده مشترک از تأسیسات نظامی، درخواست استقرار این هواپیماها و حداکثر ۲۵۰ پرسنل نظامی را از ۲۴ ژوئیه تا ۱ اکتبر ارائه کرد.

او ادعا کرد: «بلغارستان هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه هیچ کشور دیگری انجام نمی‌دهد. ما به تعهدات قراردادی خود با ایالات متحده عمل می‌کنیم.»

این طرح باعث شد اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه نسبت به اجازه دادن به ایالات متحده برای استفاده از خاک بلغارستان برای عملیات نظامی علیه ایران هشدار دهد که صوفیه را «همدست متجاوزان و قانون‌شکنان» می‌کند.

ایالات متحده و ایران از زمان فروپاشی توافق آتش‌بس موقت در پی تجاوز آمریکا که یک ماه پیش امضا شده بود، حملات خود را تشدید کرده‌اند.

فرماندهی اروپایی ایالات متحده (EUCOM) روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به همکاری با بلغارستان در زمینه امنیت، نظارت و مقابله با هرگونه تهدید بالقوه ادامه خواهد داد.

منبع: رویترز