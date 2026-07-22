باشگاه خبرنگاران جوان - داود خدیر ملی پوش موج سواری و تنها نماینده فدراسیون انجمن‌های ورزشی در بازی‌های آسیایی ناگویا به همراه سعید سعیدی رئیس انجمن موج سواری ایران ضمن دیدار با ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی آخرین وضعیت و شرایط تمرینی و برنامه‌های آتی خود قبل شرکت در آوردگاه آسیایی را تشریح کردند.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی ضمن حمایت قاطع از ملی پوش موج سواری نسبت به برقرار شدن حقوق ماهیانه این ورزشکار تا زمان شرکت در بازی‌های آسیایی ناگویا اقدام کرد و اعلام نمود که بهترین کیفیت اردویی و تجهیزات لازم برای وی مهیا خواهد شد.

ناطق نوری ابراز امیدواری کرد که خدیر نماینده شایسته‌ای برای فدراسیون انجمن‌های ورزشی در بازی‌های آسیایی باشد و اظهار داشت: به هرحال ایشان به عنوان قهرمان موج سواری ایران تنها نماینده فدراسیون انجمن‌های ورزشی به نمایندگی از ۳۰ انجمن و ۸۵ رشته ورزشی در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و امیدواریم که بتواند با قابلیت و شایستگی هرچه تمامتر در ناگویا حضور پیدا کند.