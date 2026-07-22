باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - کیانمهر در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گلستان گفت: دارندگان کارت پیله‌وری می‌توانند کالا‌هایی را که صادرات آن‌ها مجاز و یا با صادرات آن‌ها موافقت کلی شده است با رعایت مقررات مربوط، به کشور یا کشور‌های مقابل محل سکونت خود صادر یا وارد کنند.

صادرات و واردات با کارت پیله وری از مصوبات جلسه امروز بود که با استقبال تجار گلستان مواجه شد.

رشد ۵ درصدی صادرات گلستان در سه ماهه ابتدایی سال جاری

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، گفت: صادرات استان در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.

فرهاد زارع گفت: علی رغم مشکلات فراوان ناشی از جنگ با آمریکای جنایتکار، در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۲۲۱ هزار و ۷۰۰ تن کالا به ارزش ۱۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از استان گلستان صادرات داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۵ درصد رشد داشته است.

وی گفت: کشور‌های ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه، ارمنستان و تاجیکستان مهمترین مقاصد کالا‌های صادراتی استان در این مدت بوده‌اند.

به گفته زارع، پسته، لوله آهنی، کامپاند پلی اتیلن، پلی استایرن، پنیر، خوراک آبزیان، ید، میله گرد، تخم مرغ، تخته، ورق پلاستیکی، آب آشامیدنی، مفتول مسی، رب گوجه فرنگی و سایر لبنیات از جمله مهمترین محصولات صادراتی استان در سه ماهه ابتدایی سال جاری بوده‌اند.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۰ هزار و ۷۰۰ تن کالا به ارزش ۳۸ میلیون و ۴۰۰ دلار از گمرکات به استان واردات داشته‌ایم که این کالا‌ها شامل پارچه، ذرت دامی، روغن سویا، روغن خام ذرت، کود‌ها و مولد‌ها بوده‌اند.