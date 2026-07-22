باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مهرداد جمشیدی، دبیر فدراسیون گلف، با اشاره به وضعیت زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب اظهار داشت: این مجموعه از نظر ظرفیت و طراحی یکی از بهترین زمین‌های گلف منطقه و حتی جهان به شمار می‌رود، اما در شرایط فعلی نیازمند بازسازی و بهسازی اساسی است.

وی افزود: فدراسیون گلف با حمایت و دستور وزیر ورزش و جوانان، برنامه‌ای برای واگذاری این مجموعه به فدراسیون و اجرای طرح احیا و نوسازی آن در دستور کار دارد تا این زمین بار دیگر به استاندارد‌های مطلوب بین‌المللی برسد.

جمشیدی با تأکید بر اهمیت استعدادیابی در گلف گفت: از سال ۱۳۹۷ برنامه‌های استعدادیابی را به صورت مستمر آغاز کرده‌ایم و هر سال نیز این روند ادامه داشته است. در فرآیند شناسایی استعدادها، شاخص‌های مختلف فنی، جسمانی و مهارتی را مدنظر قرار می‌دهیم و سالانه بین ۹۰ تا ۱۰۰ استعداد برتر را شناسایی می‌کنیم تا زیر نظر مربیان فدراسیون در اردو‌ها و کمپ‌های تخصصی آموزش ببینند.

دبیر فدراسیون گلف درباره حضور ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز اظهار کرد: پس از سال‌ها، گلف ایران در این رویداد مهم با یک نماینده در بخش مردان و یک نماینده در بخش بانوان حضور خواهد داشت. امیدواریم این آغاز مسیر موفقیت گلف ایران در میادین بین‌المللی باشد و در دوره‌های آینده بتوانیم با سهمیه و تعداد بیشتری از ورزشکاران در این مسابقات شرکت کنیم.