باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه منچسترسیتی قرارداد وینگر خود فیل فودن را تا سال ۲۰۳۰ تمدید کرد.

فودن تاکنون در ۳۶۹ بازی برای سیتیزن‌ها به میدان رفته است و ۱۱۰ گل برای تیمش به ثمر رسانده است.

فودن پس از تمدید قراردادش درباره حسش گفت: بله، [امضای قرارداد]حس باورنکردنی‌ای دارد. بدیهی است که از سنین پایین اینجا بوده‌ام، از آکادمی به تیم اصلی رسیده‌ام، همیشه رویای من بازی برای سیتی بوده است.

او ادامه داد: واقعاً کلمات را گم کرده‌ام، برای ادامه سفرم. خاطرات خیلی خوبی اینجا داشته‌ام، جام‌های زیادی برده‌ام و از تک تک روز‌ها لذت برده‌ام. [حضور طولانی مدت در اینجا]همه چیز را برایم رقم زده است.

فودن در پایان گفت: تمام چیزی که از بچگی به آن فکر می‌کردم، بازی برای تیم اصلی، بردن جام‌ها و این باشگاه بی‌نظیر و جایی است که واقعاً در آن خوشحالم و هر روزی که به آنجا می‌روم، واقعاً از آن لذت می‌برم.