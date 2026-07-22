باشگاه خبرنگاران جوان -سردار منوچهر نصیری با اشاره به جايگاه ويژه قم به عنوان حريم بارگاه حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: قم شهری با هويت دينی و انقلابی است و اجازه نخواهيم داد عده‌ای معدود با رفتارهای هنجارشکنانه، آرامش روانی مردم، امنيت اجتماعی و قداست اين شهر را خدشه‌دار کنند. دستگاه قضایی و انتظامی، مصمم هستیم ضمن دفاع از ارزش های الهی با هنجارشکنان برخورد نماییم و هيچ‌گونه چشم‌پوشی در اجرای قانون نخواهیم داشت.

وی تصريح کرد: به افرادی که تصور مي‌کنند با ايجاد مزاحمت در بوستان ها و مراکز تفريحی، دوردورهای شبانه و کورس‌های خيابانی، قانون، نظم عمومی و عفت اجتماعی را زير پا بگذارند، هشدار می دهيم که پليس با رصد مستمر، اشراف اطلاعاتی و حضور ميدانی، تمامی تحرکات هنجارشکنانه را تحت نظر داشته و در صورت مشاهده، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: مديران، مالکان و متصديان مجتمع های تجاری و واحدهای صنفی نيز موظف به اجرای قوانين و مقررات هستند و هيچ واحد صنفی حق ندارد به محلی برای وقوع تخلفات، هنجارشکنی يا بی توجهی به ضوابط قانوني تبديل شود، در صورت احراز تخلف، علاوه بر برخورد با افراد متخلف، مسئولان واحد صنفی نيز برابر قانون پاسخگو خواهند بود.

منبع:پلیس قم