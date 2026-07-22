فدراسیون شطرنج با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان رقابت‌های سازمان بین‌المللی همکاری شانگهای را برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کارشناسی فدراسیون شطرنج بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۳۱ تیرماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان و اعضای کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

از مهمترین مواردی که در این نشست به آن پرداخته شد میزبانی شطرنج ایران از مسابقات سازمان بین‌المللی همکاری شانگهای بود. برگزاری این رقابت‌ها در پی پیشنهادی بود که وزیر ورزش و جوانان ایران پیش از این با حضور در اجلاس سازمان بین‌المللی همکاری شانگهای در قرقیزستان مطرح کرد و مورد موافقت قرار گرفت.

بر این اساس در جلسه مذکور هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مسابقات با میزبانی کشورمان اتخاذ شد.

حضور تیم ملی شطرنج ایران در چهل‌وششمین دوره رقابت‌های المپیاد جهانی شطرنج از دیگر موضوعاتی بود که به آن پرداخته شد. این مسابقات ۲۴ شهریورماه تا ۵ مهرماه جاری در سمرقند برگزار خواهد شد.

در این مورد مطالبات فدراسیون شطرنج برای تأمین منابع مالی و استخدام مربی خارجی برای تیم اعزامی به سمرقند ارائه و مقرر شد کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

با احتساب این جلسه برگزاری جلسات کارشناسی در وزارت ورزش و جوانان به عدد ۱۴۴ رسید.

برچسب ها: فدراسیون شطرنج ، شطرنج ، پیمان شانگهای ، وزارت ورزش و جوانان
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