هافبک اسبق تیم فوتبال پرسپولیس از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمال کامیابی‌نیا هافبک اسبق پرسپولیس در سن ۳۷ سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

کمال کامیابی‌نیا در مجموع ۲۳۶ بار برای پرسپولیس بازی کرده و ۲۳ بار نیز برای این تیم موفق به گلزنی شد.

شش قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران، دو قهرمانی در جام حذفی، چهار قهرمانی در سوپر جام و دو نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا، افتخارات کمال کامیابی‌نیا در دوران حضور در پرسپولیس محسوب می‌شود. کامیابی نیا اولین بازیکن در تاریخ لیگ فوتبال ایران بود که با پیراهن یک تیم، شش بار عنوان قهرمانی در لیگ را تصاحب کرد.

او همچنین سابقه بازی برای تیم‌های مس کرمان، راه‌آهن، شهرداری تبریز، نفت تهران و ذوب‌آهن را در کارنامه خود دارد.

کمال کامیابی نیا با انتشار پستی در صفحه شخصی اش نوشت: سخت‌ترین سوتی که در زندگی‌ام شنیدم… امروز به صدا درآمد. سوت پایانِ مسیری که تمام جوانی‌ام را در آن جا گذاشتم. فوتبال برای من فقط یک بازی نبود… رویایی بود که با هر نفس زندگی‌اش کردم، با هر زمین خوردن قوی‌تر شدم و با هر تشویق شما دوباره جان گرفتم.



اما قبل از خداحافظی… سرم را با احترام پایین می‌آورم… ممنون از تمام مربیانی که به من ایمان داشتند و از من چیزی ساختند که امروز هستم… ممنون از همه باشگاه‌هایی که افتخار پوشیدن پیراهن‌شان را داشتم و در آن‌ها زندگی کردم، نه فقط بازی… و شما هواداران… که با عشق‌تان، حتی در سخت‌ترین روزها، اجازه ندادید تنها بمانم.



و اما… پدر عزیزم، که همیشه تکیه‌گاهم بودی… و مادرم، که امروز جایش خالی‌تر از همیشه است، همان مادری که با دعاهایش، با دلِ نگرانش و با عشق بی‌پایانش، من را تا اینجا رساند. ای کاش امروز بودی و می‌دیدی پسرت چگونه با غرور خداحافظی می‌کند، این مسیر، بدون تو هرگز ممکن نبود…



و همسر عزیزم… که در تمام این سال‌ها، در کنارم ماندی، صبور بودی، دردهایم را دیدی و بی‌صدا حمایتم کردی… تو شریک تمام لحظه‌های این مسیر هستی. امروز می‌روم… با قلبی که پر از خاطره است، با چشمانی که هنوز دنبال توپ می‌گردد، و با دلی که برای همیشه در زمین فوتبال جا مانده…



خداحافظ فوتبال… و ممنون برای همه چیز… و شما… هیچ‌وقت از قلبم خداحافظی نمی‌کنید.