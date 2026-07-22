رئیس جمهور آمریکا در ادعایی متناقض با نظرسنجی‌ها گفته است که آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حالی که برای شرکت در مراسم یادبود سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ با ایران در هواپیما بود با خبرنگاران صحبت کرد.

ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد محبوبیت جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران با توجه به ادامه مرگ سربازان آمریکایی مدعی شد: «خب، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستند.»

نظرسنجی‌ها به طور مداوم افزایش عدم محبوبیت در میان مردم آمریکا را از حمله بی‌دلیل به ایران در ماه فوریه نشان داده‌اند.

او افزود: «آمریکایی‌ها نمی‌خواهند قیمت بنزین [بالا] باشد، اما مخالف جنگ هم نیستند. این موضوع به وضوح در یک نظرسنجی [جدید] آشکار شد.»

مشخص نیست که رئیس جمهور آمریکا به کدام نظرسنجی اشاره داشته است.

ترامپ بار دیگر مدعی شد: «ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.»

 یک نظرسنجی که از سوی پولتیکو در ماه ژوئیه انجام شد، نشان داد که درصد رای‌دهندگان «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» (ماگا) که معتقدند جنگ ارزش هزینه‌های اقتصادی را دارد، از ۵۰ درصد در ماه مه گذشته به کمی بیش از یک سوم کاهش یافته است.

در ماه مه، نیمی از پایگاه هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که به ماگا معروف است، معتقد بودند که جنگ با ایران ارزش هزینه‌های اقتصادی را دارد. اکنون، این درصد به کمی بیش از یک سوم کاهش یافته است.

طبق نظرسنجی جدید پولتیکو، این کاهش شدید ۱۳ امتیازی تنها در عرض دو ماه، نشان می‌دهد که چگونه سرسخت‌ترین حامیان ترامپ شروع به موافقت با اکثریت آمریکایی‌هایی کرده‌اند که مدت‌هاست با دخالت آمریکا در جنگ مخالف بوده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، حمله به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
و ما باید از خانواده‌های دولت وحشی آمریکا جنایتکار و هم خانواده های نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در شهرهای آمریکا انتقام بگیریم
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خیر من با تمام آمریکایی ها مصاحبه کردم همه مخالف جنگ هستند
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
پایگاه آمریکا در العدید قطر تخلیه شد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۳۱ تير ۱۴۰۵
واکنش ترامپ به ورود نظامیان کشته شده آمریکایی در حملات ایران + فیلم / ما از سال ۱۳۵۹ تاکنون در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم و نشان داده ایم که هیچ جنایت، تجاوز و حمله را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها و مزدروانشان انتقام می گیریم.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۳۱ تير ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار بهای سنگینی خواهد پرداخت!
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار بهای سنگینی خواهد پرداخت!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
و ما باید از خانواده‌های دولت وحشی آمریکا جنایتکار و هم خانواده های نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در شهرهای مختلف آمریکا انتقام بگیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۳۱ تير ۱۴۰۵
ادعای جدید ترامپ: آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستند و باز هم 100 درصد فقط دروغ است. و این در حالی است که آمریکایی ها خودشان ترامپ جنایتکار را قبول ندارند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۳۱ تير ۱۴۰۵
نارضایتی آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ در جنگ ایران
۰
۲
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