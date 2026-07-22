باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حالی که برای شرکت در مراسم یادبود سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ با ایران در هواپیما بود با خبرنگاران صحبت کرد.
ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد محبوبیت جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران با توجه به ادامه مرگ سربازان آمریکایی مدعی شد: «خب، آمریکاییها مخالف جنگ نیستند.»
نظرسنجیها به طور مداوم افزایش عدم محبوبیت در میان مردم آمریکا را از حمله بیدلیل به ایران در ماه فوریه نشان دادهاند.
او افزود: «آمریکاییها نمیخواهند قیمت بنزین [بالا] باشد، اما مخالف جنگ هم نیستند. این موضوع به وضوح در یک نظرسنجی [جدید] آشکار شد.»
مشخص نیست که رئیس جمهور آمریکا به کدام نظرسنجی اشاره داشته است.
ترامپ بار دیگر مدعی شد: «ایران هرگز نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد، آنها سلاح هستهای نخواهند داشت.»
یک نظرسنجی که از سوی پولتیکو در ماه ژوئیه انجام شد، نشان داد که درصد رایدهندگان «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» (ماگا) که معتقدند جنگ ارزش هزینههای اقتصادی را دارد، از ۵۰ درصد در ماه مه گذشته به کمی بیش از یک سوم کاهش یافته است.
در ماه مه، نیمی از پایگاه هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که به ماگا معروف است، معتقد بودند که جنگ با ایران ارزش هزینههای اقتصادی را دارد. اکنون، این درصد به کمی بیش از یک سوم کاهش یافته است.
طبق نظرسنجی جدید پولتیکو، این کاهش شدید ۱۳ امتیازی تنها در عرض دو ماه، نشان میدهد که چگونه سرسختترین حامیان ترامپ شروع به موافقت با اکثریت آمریکاییهایی کردهاند که مدتهاست با دخالت آمریکا در جنگ مخالف بودهاند.
منبع: الجزیره