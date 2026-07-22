باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ منصور سیلاوی بیان داشت: به دنبال درگيری خیابانی تعدادی از اراذل و اوباش نوظهور و ایراد ضرب‌وجرح با سلاح سرد در سطح شهر، به بیمارستان ولی‌عصر مراجعه کردند. این افراد در اقدامی هنجارشکنانه، مأمور حراست بیمارستان را نیز با قمه مورد ضرب‌وجرح قرار دادند.

وی افزود: با اعلام این موضوع، شناسایی و دستگیری عاملان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و یگان عملیات ویژه قرار گرفت و ماموران با اقدامات اطلاعاتی و روش‌های خاص پلیسی، مخفیگاه یکی از متهمان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و با هماهنگی قضائی، این فرد را دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با اشاره به اینکه متهم پس از تحویل به مرجع قضائی روانه زندان شد، تصریح کرد: تلاش پلیس برای دستگیری سایر عوامل درگیری بیمارستان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ سیلاوی با تاکید بر اینکه اماکن تفریحی و عمومی جای عرض‌اندام مجرمان و هنجارشکنان نیست، گفت: با هرگونه اقدامی که امنیت اجتماعی و آسایش عمومی مردم شریف بهبهان را مختل کند، برابر قانون، مقتدرانه و با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

منبع: پلیس خوزستان