باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی خضری، معاون حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نشست هماهنگی برگزاری مراسم اربعین حسینی، با اشاره به آغاز پیشفروش بلیت ناوگان حملونقل عمومی سفرهای اربعینی از ۲۷ تیرماه، گفت: به منظور مدیریت سفرها و تسهیل در تردد زائران، پیشفروش بلیت مسیرهای بازگشت برای استانهای تهران، قم، اصفهان و خراسان رضوی انجام میشود.
مهدی خضری اظهار کرد: پیشبینیها از موج سفرهای رفت زائران اربعین حسینی در بازه زمانی ۵ تا ۱۱ مرداد و موج سفرهای بازگشت در فاصله روزهای ۱۱ تا ۱۵ مردادماه حکایت دارد.
وی بیان کرد: سامانه پایش آنلاین سفر (سپاس) سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با استفاده از جدیدترین فناوریها، بستر مناسبی را برای ایجاد ساختاری منسجم در مدیریت سفرهای جادهای فراهم کرده است.