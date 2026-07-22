معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: به منظور مدیریت سفر‌ها و تسهیل در تردد زائران، پیش‌فروش بلیت مسیر‌های بازگشت برای استان‌های تهران، قم، اصفهان و خراسان رضوی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نشست هماهنگی برگزاری مراسم اربعین حسینی، با اشاره به آغاز پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی سفر‌های اربعینی از ۲۷ تیرماه، گفت: به منظور مدیریت سفر‌ها و تسهیل در تردد زائران، پیش‌فروش بلیت مسیر‌های بازگشت برای استان‌های تهران، قم، اصفهان و خراسان رضوی انجام می‌شود.

‌مهدی خضری اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها از موج سفر‌های رفت زائران اربعین حسینی در بازه زمانی ۵ تا ۱۱ مرداد و موج سفر‌های بازگشت در فاصله روز‌های ۱۱ تا ۱۵ مردادماه حکایت دارد.

‌وی بیان کرد: سامانه پایش آنلاین سفر (سپاس) سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با استفاده از جدیدترین فناوری‌ها، بستر مناسبی را برای ایجاد ساختاری منسجم در مدیریت سفر‌های جاده‌ای فراهم کرده است.

برچسب ها: اربعین ، ناوگان حمل و نقل عمومی
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