مرجع تقلید شیعیان با تقدیر از روند برگزاری مناسک حج امسال، مدیریت و برنامه‌ریزی انجام‌شده در خدمت‌رسانی به زائران ایرانی را شایسته تقدیر دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، از تلاش‌های انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران ایرانی و مدیریت مطلوب برنامه‌های حج تقدیر کرد.

وی با اشاره به روند مطلوب برگزاری مناسک حج امسال خاطرنشان کرد: الحمدلله برنامه‌های حج به‌خوبی پیش رفته است و این امر نتیجه تلاش و مدیریت مناسب دست‌اندرکاران این حوزه است.

این مرجع تقلید با ابراز امیدواری نسبت به ادامه موفقیت در برنامه‌های حج، افزود: امیدوارم برنامه‌ها با هماهنگی کامل ادامه یابد و بتوانی با تدبیر و مدیریت مناسب و با توجه به تجربه و شناختی که از شرایط موجود داری، ان‌شاءالله حج و عمره را به‌خوبی برنامه‌ریزی و اجرا کنی.

آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین بر ضرورت حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه اقدامی که بهانه‌ای در اختیار طرف مقابل قرار دهد، تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با دقت و مدیریت لازم دنبال شود.

در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب گزارشی از روند برگزاری حج ۱۴۰۵ را برای این مرجع تقلید ارائه کرد.

منبع: حوزه

برچسب ها: آیت الله مکارم شیرازی ، حج و زیارت
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