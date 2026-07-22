کاخ سفید و دفتر نتانیاهو در حال بررسی دیدار احتمالی بین ترامپ و نتانیاهو در هفته آینده هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آکسیوس روز چهارشنبه گزارش داد که کاخ سفید و دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی در حال بررسی دیدار احتمالی بین دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم در هفته آینده هستند.
به گفته این رسانه خبری، جلسه پیشنهادی دفتر بیضی شکل پس از آن برگزار میشود که نتانیاهو هفته گذشته نتوانست قرار ملاقاتی تعیین کند. قرار است نتانیاهو روز سهشنبه برای شرکت در مراسم تشییع جنازه سناتور لیندسی گراهام به واشنگتن سفر کند.
با این حال، یک مقام کاخ سفید و یک منبع اسرائیلی به آکسیوس گفتند که هنوز دیداری بین این دو ترتیب داده نشده است.
نتانیاهو از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، شش بار از کاخ سفید بازدید کرده است که بیش از هر مقام دیگری در جهان است.
آکسیوس گزارش داد که مقامات اسرائیلی از ارائه هرگونه اظهار نظری در مورد برنامه احتمالی خودداری کردند.