مدیرکل راه و شهرسازی قم از اختصاص بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب طرح بازسازی مناطق خسارت دیده از جنگ تحمیلی سوم در محله های کارگر، دروازه ری و شهرک ولایت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - حسین زنجیرانی فراهانی امروز در گفتگو با خبرنگار ما،درباره آخرین وضعیت طرح های بازآفرینی شهری با اشاره به رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی، گفت: در راستای سیاست های بازآفرینی شهری، پنج اقدام کلیدی در محلات هدف استان تعریف شده که هر یک به تنهایی می تواند چهره این مناطق را دگرگون کند.

پایان خوش برای قبرستان نو

او مهمترین این اقدامات را تخریب دیوار بلند قبرستان نو و آغاز عملیات اجرایی پروژه «باغ مزار» دانست و تصریح کرد: این محوطه پنج هکتاری که در جوار مستقیم حرم مطهر قرار دارد، با طراحی نهایی توسط شهرداری قم، به فضایی چندمنظوره شامل باغ موزه، پیادهراههای زیارتی و بوستانهای عمومی تبدیل خواهد شد. این طرح علاوه بر افزایش ۵ هکتاری فضای سبز، گره کور منظر شهری اطراف حرم را میگشاید و تجربه زیارتی زائران را ارتقا می دهد.

احداث یادمان شهید موسوی در چهل اختران

زنجیرانی با اشاره به بعد نمادین این طرحها، از احداث یادمان «شهید امیر موسوی» در محله چهل ختران خبر داد و خاطرنشان کرد: برای این منظور، محدودهای به وسعت ۴۰۰ متر مربع از املاک تملک شده توسط شرکت بازآفرینی، به احداث این یادمان اختصاص یافته است تا ضمن زنده نگهداشتن یاد شهدای دفاع مقدس، هویت بخشی به این محله نیز محقق شود.

جمع آوری دکل های فشار قوی برق در محله های شیخ آباد و محمدآباد

مدیرکل راه و شهرسازی قم یکی از مهمترین مطالبات مردمی را برطرف کردن معضل دکلهای برق فشار قوی در محلات حاشیهای دانست و تأکید کرد: خوشبختانه عملیات جمعآوری این دکل ها در محله های شیخ آباد و محمدآباد که سال ها به عنوان سکونتگاه غیررسمی شناخته می شدند، به طور کامل انجام شده است. این اقدام علاوه بر افزایش ایمنی ساکنان، امکان توسعه معابر و خدمات رسانی بهتر را نیز فراهم میکند.

ساماندهی رینگ امنیتی حرم با تملک فروشگاه های پیرامونی

او در ادامه به طرح ساماندهی رینگ امنیتی اطراف حرم مطهر اشاره کرد و گفت: در مجموع ۶۴ واحد فروشگاهی در این محدوده هدفگذاری شدهاند که تاکنون ۴ باب از آنها تملک قطعی شده و فرآیند تملک مابقی واحدها با همکاری شهرداری و سازمان نوسازی اطراف حرم در دستور کار قرار دارد. این طرح با هدف ساماندهی منظر شهری و ارتقای سطح امنیت زائران اجرا می شود.

اختصاص بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده جنگی

زنجیرانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به بُعد اقتصادی و معیشتی بازآفرینی، از اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده خبر داد و افزود: این مبلغ از محل ارزش افزوده ناشی از تملک اراضی ۴۸ هکتاری تأمین شده و صرفاً برای بازسازی و بهسازی واحدهای خسارت دیده در محله های کارگر، دروازه ری و شهرک ولایت که در دوران دفاع مقدس سوم متحمل آسیب شده بودند، هزینه خواهد شد.