سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با تأکید بر اینکه مقاومت مقتدرانه ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر، افول جایگاه آمریکا در منطقه و تضعیف رژیم صهیونیستی را آشکار کرد، گفت: نوآوری ایرانی معادلات صحنه نبرد را تغییر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در جمع رؤسای سازمان‌های صنعتی وزارت دفاع با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مقاومت مقتدرانه ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر، افول جایگاه آمریکا در منطقه و تضعیف رژیم صهیونیستی را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرد. تجربه این نبرد نشان داد راهبرد اتکا به توان داخلی، نوآوری و فناوری بومی، نه‌تنها قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را ارتقا داده، بلکه صنعت دفاعی کشور را به موتور جهش فناورانه در میدان نبرد تبدیل کرده است.

وی با تشریح ابعاد فناورانه جنگ اخیر افزود: دشمن با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری‌های نظامی، گسترده‌ترین ظرفیت جنگ الکترونیک و پشتیبانی شبکه‌ای از شرکت‌های بزرگ فناور جهان وارد میدان شد، اما متخصصان صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش بومی و ظرفیت نخبگان، این برتری را خنثی کرده و معادلات نبرد را تغییر دادند.

سرپرست وزارت دفاع با بیان اینکه «جنگ الکترونیک یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نبرد اخیر بود»، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نشان داد حتی در برابر پیچیده‌ترین فناوری‌های روز دنیا نیز می‌تواند با اتکا به توان داخلی، نوآوری و قدرت علمی متخصصان خود، برتری فناورانه دشمن را بی‌اثر کند.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا با تأکید بر اینکه صحنه نبرد امروز، صحنه ترکیب فناوری‌هاست، نه رقابت فناوری‌های مستقل، گفت: دیگر هیچ فناوری به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست؛ قدرت واقعی از هم‌افزایی و تلفیق هوشمندانه فناوری‌ها شکل می‌گیرد و امروز حوزه‌های هوایی، زمینی، دریایی، فضایی، سایبری و جنگ الکترونیک، اجزای یک منظومه عملیاتی واحد هستند که موفقیت در میدان، حاصل پیوند و مکمل بودن آنهاست.

وی با اشاره به شتاب تحولات فناوری در جهان عنوان کرد: عمر فناوری‌ها به‌شدت کاهش یافته و رقابت فناورانه با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر است؛ از این‌رو، راز عبور از شکاف فناورانه، نوآوری مستمر، ترکیب فناوری‌های موجود و تبدیل آنها به قابلیت‌های عملیاتی جدید است، نه صرفاً دستیابی به یک فناوری خاص.

سرپرست وزارت دفاع افزود: تحولاتی که امروز در حوزه سامانه‌های هوایی، به‌ویژه پرنده‌های بدون سرنشین مشاهده می‌شود، محصول همین رویکرد است؛ رویکردی که با ترکیب فناوری‌های مختلف، پاسخ سریع به نیاز‌های میدان و تبدیل ایده‌های نو به توان رزمی، صحنه نبرد را دگرگون کرده است. امروز صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران با طیف متنوعی از تهدیدات پهپادی و فناوری‌های نوین هوایی مواجه شده و متناسب با هر سطح از تهدید، فناوری و پاسخ عملیاتی متناسب را توسعه داده است؛ تجربه جنگ اخیر نشان داد هرچه دشمن بر پیچیدگی فناوری‌های خود افزود، توان بومی ایران نیز متناسب با آن ارتقا یافت و میدان نبرد به سکوی جهش فناوری‌های دفاعی کشور تبدیل شد.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری بانک نوآوری‌های دفاعی اظهار داشت: نوآوری باید مسئله‌محور باشد؛ یعنی نیازها، چالش‌ها و مسائل واقعی صحنه نبرد، مبنای تولید فناوری قرار گیرد و فاصله میان شناسایی یک نیاز عملیاتی تا طراحی، ساخت و به‌کارگیری راهکار به حداقل برسد.

وی ادامه داد: نظام نوآوری‌های دفاعی باید بر اساس نیاز‌های روز نیرو‌های مسلح، آینده‌پژوهی دفاعی و تحولات میدان نبرد ساماندهی شود تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان، پاسخگوی نیاز‌های عملیاتی باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان، چرخه نوآوری دفاعی کشور را به‌صورت مستمر به‌روز نگه دارد.

سرپرست وزارت دفاع در پایان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزه نوآوری با کمبود مواجه نیست، تصریح کرد: آنچه امروز نیاز داریم، مدیریت هوشمند ظرفیت‌های علمی کشور، اتصال نخبگان به مسائل واقعی میدان و تبدیل ایده‌ها به فناوری‌های عملیاتی است؛ چرا که قدرت دفاعی آینده ایران از دل نوآوری‌های مسئله‌محور، ترکیب هوشمندانه فناوری‌ها و پاسخ سریع به نیاز‌های میدان نبرد شکل خواهد گرفت.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: وزارت دفاع ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
به دشمنان ترحم کردن حرام است.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۳۱ تير ۱۴۰۵
خدا قوت دلاور
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۳۱ تير ۱۴۰۵
موشک‌های سنگین قاره‌پیما را آزمایش کنید به خدا قسم دشمن متزلزل خواهد شد و در مورد پایان جنگ هم فقط با پایان شرارت آمریکایی‌ها قابل تحقق است و ما هیچ مذاکره مستقیم و غیر مستقیم در مورد مسئله هسته‌ای و یا تنگه هرمز نخواهیم داشت.
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