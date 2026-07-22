باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - سید براتی، بازیکن تیم ملی گلف ایران و قهرمان فصل گذشته مسابقات برترین‌های کشور، درباره سطح رقابت‌های اخیر اظهار داشت: مسابقات از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بود و رقابت‌ها در سطحی عالی و درجه یک برگزار شد. زمین هم شرایط قابل قبولی داشت، اما در چنین مسابقاتی گاهی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که برخی بازیکنان نمی‌توانند بهترین عملکرد خود را نشان دهند.

وی درباره برنامه‌های پیش روی خود گفت: حدود دو ماه دیگر راهی نیوزیلند می‌شوم تا در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنم. این رقابت‌ها اهمیت زیادی دارد و نفر اول مسابقات جواز حضور در رقابت‌های مسترز آمریکا را به دست خواهند آورد.

ملی‌پوش گلف ایران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در این رشته عنوان کرد: برای پیشرفت گلف، داشتن زمین‌های استاندارد بسیار مهم است. درست است که در حال حاضر از نظر زیرساختی با مشکلاتی روبه‌رو هستیم، اما این موضوع نباید باعث شود دست از تلاش بکشیم.

براتی در پایان گفت: امیدواریم با حمایت فدراسیون و تلاش ورزشکاران، شرایط گلف ایران بهتر شود و بتوانیم در آینده در سطح بین‌المللی عملکرد موفق‌تری داشته باشیم.