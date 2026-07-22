باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و آغاز تردد زائران از مرز بین‌المللی سومار، نشست مشترک فرمانداران شهرستان‌های گیلانغرب و مندلی عراق با حضور مشاور استاندار کرمانشاه در امور عراق و جمعی از اعضای ستاد اربعین در پایانه مرزی سومار برگزار شد تا آخرین هماهنگی‌های اجرایی برای میزبانی از زائران مورد بررسی قرار گیرد.

تأکید بر آمادگی کامل ۲سوی مرز

فرماندار گیلانغرب در این نشست با اشاره به ضرورت هماهنگی مستمر میان مسوولان ایران و عراق، گفت: استقرار به‌موقع نیروهای گذرنامه، آماده‌سازی کامل ناوگان حمل‌ونقل، تجهیز موکب‌های خدمات‌رسان و آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین است.

حشمت رضایی افزود: هرگونه مشکل احتمالی باید از طریق ارتباط مستقیم و تعامل نزدیک مسئولان ۲ کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا زائران بتوانند با آرامش، امنیت و سهولت از این گذرگاه بین‌المللی عبور کنند.

وی با بیان اینکه اربعین امسال آزمونی مهم برای مسئولان ۲کشور در مرز سومار است، اظهار کرد: همکاری و همدلی میان مسئولان ایران و عراق می‌تواند زمینه ارتقای سطح خدمات و توسعه زیرساخت‌های این مرز را فراهم کرده و ظرفیت‌های آن را برای سال‌های آینده افزایش دهد.

فرماندار گیلانغرب همچنین بر تداوم نشست‌های مشترک، پیگیری مستمر مسائل اجرایی و رفع موانع احتمالی تا پایان ایام اربعین تأکید کرد.

نگاه توسعه‌محور به مرز سومار

مشاور و دستیار استاندار کرمانشاه در امور عراق نیز در این نشست، آغاز تردد مسافری از مرز سومار را فرصتی فراتر از ایام اربعین دانست و گفت: فعال شدن این گذرگاه می‌تواند علاوه بر تسهیل زیارت، به توسعه اقتصادی، رونق تجارت و گسترش همکاری‌های مرزی میان دو کشور کمک کند.

یونس امیری با اشاره به ظرفیت‌های مرز سومار و مندلی، افزود: اجرای طرح جامع توسعه این مرز و استمرار همکاری‌های کارشناسی میان ۲ طرف، زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری منطقه را فراهم خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اقدامات زیرساختی نباید تنها به ایام اربعین محدود شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی مستمر، زمینه توسعه پایدار مرز سومار در حوزه‌های مختلف فراهم شود.

امیری همچنین بر تعامل نزدیک میان مرزبانی، گمرک، گذرنامه و دستگاه‌های انتظامی ۲کشور برای رفع مشکلات رانندگان، تجار و زائران تأکید کرد و گفت: حل مسائل در سطح محلی و از طریق همکاری مستقیم مسوولان، ضمن تسریع در خدمات‌رسانی، از طولانی شدن فرآیندهای اداری جلوگیری خواهد کرد.

تداوم هماهنگی‌ها تا پایان اربعین

در این نشست، مسوولان ایرانی و عراقی آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، استقرار نیروهای اجرایی، خدمات حمل‌ونقل، فعالیت موکب‌ها و روند ارائه خدمات به زائران را بررسی کردند و بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسوول در ۲ سوی مرز تأکید داشتند.

طرفین همچنین بر استمرار نشست‌های مشترک و پیگیری میدانی مسائل تا پایان عملیات اربعین توافق کردند و آمادگی خود را برای ارائه خدمات شایسته، تأمین امنیت و تسهیل تردد زائران از مرز بین‌المللی سومار اعلام کردند.

مرز بین‌المللی سومار در شهرستان گیلانغرب، یکی از گذرگاه‌های رسمی ایران و عراق است که امسال برای نخستین بار در ایام اربعین میزبان تردد زائران عتبات عالیات خواهد بود و مسئولان ۲کشور در تلاش هستند با هماهنگی‌های مشترک، شرایطی مناسب برای عبور آسان و ایمن زائران فراهم کنند.