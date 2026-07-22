دبیر انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی گفت: براساس آمار ماهانه ۵۰ تا ۵۵ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود..

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - رضا سالمی دبیر انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به علل گرانی گوشت قرمز گفت: نرخ هر کالایی از جمله گوشت وابسته به دو مولفه بهای تمام شده تولید و میزان عرضه و تقاضاست.

به گفته وی، با تک نرخی شدن ارز از دی ماه سال گذشته قیمت نهاده های دامی ۵ برابر و  قیمت گوشت تولید داخل ۳.۵ برابر افزایش یافت.

سالمی ادامه داد: در حوزه واردات قیمت ارز ۲ برابر افزایش یافت، همچنین عوارض گمرکی از یک درصد به ۴ درصد و مالیات ارزش افزوده از یک درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.

وی درباره راهکار کاهش قیمت گوشت در بازار داخل بیان کرد: این مسئله را باید در مولفه عرضه و تقاضا پیگیری کرد و افزایش عرضه قیمت را در بازار متعادل نگه داشت و از طرفی افزایش عرضه در دام داخلی چون نیاز نقدینگی ۳ برابر شده با جراحی اقتصادی دولت از دی ۱۴۰۴ شاید شدنی نباشد. دامداران کوچک از چرخه پرواربندی حذف شده‌اند و تاثیر این امر ۱۰ ماه بعد که مهر ماه امسال است خودش را نشان می‌دهد، از این‌رو، دولت باید با واردات بازار را کنترل و تنظیم کند.

وی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی واردات  گوشت بیان کرد: براساس آمار ماهانه ۵۰ تا ۵۵ هزار تن گوشت گوساله در کشور تولید و باید ۱۰ هزار تن نیز وارد شود، درحالیکه طی ۴ ماه امسال بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تن وارد شد.

سالمی با اشاره به راهکارهای تنظیم بازار گوشت قرمز افزود: دولت با ۳ اقدام اگر در اجرای آن سنگ‌اندازی نشود، می‌توان عرضه را افزایش داده و مانع افزایش قیمت گوشت در بازار کشور شود. نخست، مجوز واردات به استان‌های مرزی بدون انتقال ارز است. واردات فقط ثبت آماری می‌شود. دوم، واردات گوشت با قبض انبار است که مصوب شد. سوم، ترخیص گوشت از گمرک و سردخانه بدون مجوز انجمن‌های تخصصی که پیش از این گرفتن این مجوزها منجر به معطلی کالاها می‌شد.

دبیر انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ادامه داد:  اگر تحریم‌های داخلی این ۳ اقدام مثبت را به مرحله اجرا برساند دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال نخواهیم بود.

وی گفت: بنابر آمار سالانه ۱۰۰ هزار تن گوشت وارد می شود که ۲۵ درصد آن مربوط به گوشت گوسفندی و ۶۵ درصد گوساله است که ۶۰ درصد این میزان از برزیل وارد می شود.

برچسب ها: واردات گوشت ، قیمت گوشت
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