فرانسه بین ۱۷ ژوئن و ۲ ژوئیه، زمانی که دچار موج گرما شد، ۵۷۶۴ مورد مرگ و میر اضافی را ثبت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آژانس بهداشت ملی فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که فرانسه بین ۱۷ ژوئن و ۲ ژوئیه، زمانی که کشور دچار موج گرما شد، ۵۷۶۴ مورد مرگ و میر اضافی را ثبت کرده است.

استفانی ریست، وزیر بهداشت فرانسه در ابتدا مرگ و میر اضافی را در اواخر ژوئن ۲۰۲۵ مورد تخمین زده بود.

این آژانس اعلام کرد که این شمارش که شامل تمام مرگ و میر‌ها صرف نظر از علت آنها می‌شود، نشان دهنده ۳۶ درصد افزایش مرگ و میر در این دوره است.

بیش از نیمی از مرگ و میر‌های اضافی بین ۲۵ تا ۲۷ ژوئن ثبت شده است. مرگ افراد ۷۵ سال به بالا حدود دو سوم از مرگ و میر‌های اضافی را تشکیل می‌دهد.

این آمار هنوز مقدماتی است و داده‌های نهایی در پایان تابستان در دسترس خواهد بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: گرما در فرانسه ، موج گرما
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