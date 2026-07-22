کارشناس اقتصادی گفت: سرمایه‌گذاری و تولید در کشور نقش کلیدی در خنثی سازی تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی دارد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛  علی پاک باخته گان زنجانی، اقتصاددان ارشد و فعال حوزه اقتصاد دیجیتال، در اجلاس «جانفدای ایران» که با حضور جمعی از مسئولان عالیرتبه کشوری و نمایندگان مجلس در مرکز همایشهای وزارت امور خارجه برگزار شد، با ارائه تعریفی نوین از مفهوم «دفاع ملی»، اعلام کرد که میدان نبرد امروز ایران، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و زیست بوم فناوری است.

وی تأکید کرد: «امنیت پایدار، هرگز تنها در توان نظامی خلاصه نمی‌شود؛ کشوری که اقتصاد بیمار داشته باشد، حتی با قویترین ارتش نیز در برابر تهدیدات پیچیده امروز، آسیب پذیر و شکننده خواهد بود.»

پاک باخته گان زنجانی با اشاره به نقش کلیدی تولید و سرمایه گذاری در خنثی سازی تحریم‌ها، خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «هر کارآفرینی که چراغ تولید را روشن نگه دارد، هر مدیری که تصمیمی شجاعانه و هوشمندانه بگیرد و هر جوانی که در مسیر نوآوری گام بردارد، دقیقاً همان نقش راهبردی را ایفا میکند که یک رزمنده در جبهه های دفاع از خاک وطن انجام میدهد.»

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه شخصی اش در مرمت گنبد حسینیه اعظم زنجان با طلای ۲۴ عیار، این اقدام را نه یک حرکت نمادین، بلکه مصداق عینی «مسئولیت اجتماعی» و «سرمایه گذاری برای بقای فرهنگ» دانست و افزود: «ساختن ایران، فقط ساختن ساختمان نیست؛ ساختن امید، اعتماد و آینده، از طلا ارزشمندتر است.»

وی با نگاهی به تحولات شتابان اقتصاد جهانی، هوش مصنوعی و بلاکچین را مهم ترین فرصت‌های پیش روی کشور برشمرد و نسبت به عقب ماندگی در این حوزه هشدار داد.

وی افزود: «متأسفانه در ایران، بلاکچین را فقط با رمزارز میشناسند، در حالی که این فناوری، زیرساخت شفافیت، اعتماد و حکمرانی هوشمند است. اگر در چارچوب قانون، توسعه نیابد، از قطار اقتصاد دیجیتال جهان، عقب خواهیم ماند.»

پاک باخته گان زنجانی  با اشاره به نسل جوانان امروز گفت: «نسل دیروز با جان خود از ایران دفاع کرد. نسل امروز اگر فقط تماشاگر باشد و در قبال آینده کشور احساس مسئولیت نکند، نه تنها قدردان خون شهدا نیست، بلکه خیانتکارتر از دشمن عمل کرده است.»

وی در پایان، از همه اقشار جامعه خواست تا با دانش، تولید، سرمایه گذاری، اخلاق و مسئولیت پذیری، ایران را بسازند و تأکید کرد: «آیندگان باید از ما یاد کنند که در روزهای سخت، آستین بالا زدیم، نه اینکه در حاشیه امن نشستیم و تماشا کردیم.»

گفتنی است؛ این اجلاس با حضور جمع کثیری از مدیران ارشد دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران حوزه های سیاستگذاری برگزار شد. در این مراسم، چهره های سرشناسی از جمله دکتر هادی قوامی (نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس)، حجةالاسلام دکتر هادی صادقی (معاون قوه قضائیه)، دکتر علی جعفری آذر (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس)، دکتر لطفالله سیاهکلی (نماینده اسبق مجلس) و دکتر شهرام محسنی (مشاور پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی) به عنوان میهمانان ویژه در جایگاه حضور داشتند و از نزدیک شاهد طرح دیدگاههای راهبردی درباره اقتصاد مقاومتی و دفاع غیرنظامی بودند.

 

برچسب ها: صندوق توسعه ، صادرات
خبرهای مرتبط
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی:
رشد سه درصدی سهم صندوق توسعه ملی با اتخاذ تدابیر هوشمندانه
موالی زاده:
فصل جدیدی از مردم داری از صبح شنبه در خوزستان رقم می‌خورد
گسترش بیمه اجتماعی روستائیان در خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
آخرین اخبار
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
از «۲۵ درجه» تا امنیت انرژی؛ قرار همدلی برای روشن ماندن ایران
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ مرداد
نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱.۵ درصد افزایش یافت
عبور طرح جهاد آبرسانی از مرز ۵ هزار روستا در سال سوم اجرا
چهار پروژه پست برق جدید افتتاح شد/ افزایش پایداری شبکه البرز با سرمایه‌گذاری ۴۵۰۰ میلیارد تومانی
بیش از ۱۶۹۲ مگاوات برق در اوج بار به شبکه تزریق شد
با سودجویان در شهرک‌های صنعتی برخورد می‌کنیم
بانک مرکزی تأمین اعتبار بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد
افزایش مبلغ فردی و مدت زمان بازپرداخت/ دو تغییر مهم موردنیاز برای اثربخشی وام اشتغال
توسعه زیرساخت‌های شارژ برقی ضروری/اجرای طرح کهاب در بیش از ۱۰۰۰ جایگاه کشور
پیش‌فروش بلیت رفت و برگشت در ۳ استان/ به‌کارگیری ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای سفر‌های اربعین
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به شبکه برق کشور متصل شد
رکود سنگین بر بازار لوازم خانگی/ تمایل مصرف‌کنندگان به تعمیر به جای خرید لوازم خانگی
سهام عدالت؛ وعده‌های تکراری و سهامدارانی که همچنان در صف تعیین تکلیف مانده‌اند
قیمت هر کیلو خرمای مضافتی ۲۴۰ هزار تومان
خرید ۸۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان سراسر کشور