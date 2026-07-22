باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری- ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: هماکنون ترافیک در برخی محورهای شمالی و آزادراههای منتهی به تهران سنگین و نیمهسنگین است و رانندگان باید زمان سفر خود را با توجه به شرایط ترافیکی مدیریت کنند.
وی افزود: ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا ولیآباد و در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ولیآباد تا سیاهبیشه سنگین گزارش شده است.
محرابینیا ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت و در محدوده سهراهی چلاو سنگین است. همچنین در محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت و محدوده گیلاوند، ترافیک سنگین جریان دارد.
به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، تردد در محورهای فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است، هرچند محورهای چالوس و فیروزکوه دارای مهگرفتگی بوده و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.
وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین در حدفاصل پل کلاک تا پل فردیس و محدوده کمالشهر نیمهسنگین است. همچنین در آزادراه تهران - ساوه در محدوده فیروزبهرام تا دهشاد و در محور تهران - شهریار در برخی مقاطع، ترافیک سنگین گزارش شده است.
محرابینیا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - پردیس در حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محور قدیم تهران - بومهن در محدوده جاجرود خبر داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: محور بندرعباس - لار در محدوده کلمتعلی و تردد از مسیر جایگزین کهورستان - منبعآب - بندرعباس انجام میشود.