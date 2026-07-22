دیدار پلی‌آف رقابت‌های لیگ برتر میان صنعت‌نفت و مس رفسنجان برگزار نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار پلی‌آف لیگ برتر فوتبال برای تعیین هجدهمین تیم فصل آینده که قرار بود از ساعت ۱۸:۴۵ امروز در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شود، به دلیل حاضر نشدن تیم مس رفسنجان برگزار نشد.

اعضای تیم مس رفسنجان در ورزشگاه حاضر نشدند و به این ترتیب، انصراف خود از حضور در این مسابقه را اعلام کردند. در پی این اتفاق، ناظر مسابقه صورت‌جلسه عدم حضور مس رفسنجان را با امضای عوامل برگزاری مسابقه، از جمله وحید کاظمی داور این دیدار، ثبت کرد.

با این شرایط، مطابق مقررات، نتیجه این مسابقه سه بر صفر به سود صنعت نفت آبادان اعلام خواهد شد و این تیم جواز حضور در فصل آینده لیگ برتر را کسب می‌کند.

برچسب ها: تیم فوتبال مس رفسنجان ، تیم صنعت نفت آبادان
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