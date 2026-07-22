باشگاه پرسپولیس پیرامون اخبار و شایعات مطرح شده در پرونده شکایت از دروازه‌بان سابق خود بیانیه‌ای را صادر کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از دروازه‌بان سابق خود مطرح شده است و این در حالیست که برخلاف شایعات مطرح شده، ذکر نکاتی الزامی به نظر می رسد.

نکته اول:

باشگاه پرسپولیس به دادگاه جهانی ورزش درخواست افزایش غرامت داده بود که تنها این درخواست افزایش غرامت از سوی CAS رد شده و محرومیت و حکم قبلی همچنان پابرجاست.

نکته دوم:

برای طی شدن مراحل دادرسی هردو طرف باید هزینه ای پرداخت می کردند که باشگاه پرسپولیس هزینه دادرسی خود را پرداخت کرد اما از آن جایی که این مبلغ توسط بازیکن سابق پرسپولیس و باشگاه فعلی اش پرداخت نشد و در راستای احقاق حق منافع باشگاه بزرگ پرسپولیس و هواداران میلیونی این تیم، باشگاه پرسپولیس هزینه دادرسی دروازه بان سابق خود را نیز پرداخت کرد تا مراحل دادرسی هرچه سریع تر طی شده و مانعی برای اعلام دادرسی و حکم نهایی ایجاد نشود.

 

در همین راستا و در پی انتشار برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره پرونده‌ مطروحه نزد دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، باشگاه پرسپولیس ضمن دعوت از رسانه‌ها و افکار عمومی به پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده، اعلام می‌دارد:

۱. اخبار منتشرشده درباره مختومه شدن کامل پرونده و یا استنباط‌هایی که از آن نتیجه‌گیری ماهوی به نفع یا ضرر هر یک از طرفین شده است، دقیق نبوده و تمامی ابعاد حقوقی پرونده را منعکس نمی‌کند.

۲. باشگاه پرسپولیس در جریان رسیدگی، کلیه اقدامات لازم را مطابق مقررات و از طریق وکلای خود انجام داده و مستندات مربوط به شرایط خارج از اراده باشگاه، از جمله مشکلات بانکی ناشی از شرایط خاص منطقه‌ای و اختلال در نقل و انتقالات بین‌المللی وجوه، به دادگاه ارائه کرده است.

۳. هزینه دادرسی موضوع تصمیم اخیر، صرفاً مربوط به بخشی از پرونده‌ای بوده است که پرداخت آن بر عهده آقای علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور بوده، لیکن از سوی ایشان در مهلت مقرر پرداخت نشده بود. با وجود آنکه این بخش از هزینه‌ها ارتباطی به باشگاه پرسپولیس نداشت، باشگاه پس از رفع موانع بانکی و به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در روند رسیدگی، نسبت به پرداخت سهم مربوطه اقدام کرد.

۴. تصمیم اعلام‌شده از سوی دادگاه حکمیت ورزش، صرفاً ناظر به بخشی از دعاوی مطروحه و مشخصاً مربوط به ادعای غرامت بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با بخش مربوط به محرومیت بازیکن ندارد. از این‌رو، رأی قطعی صادره از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مبنی بر محرومیت چهار ماهه آقای علیرضا بیرانوند همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است و این تصمیم به هیچ‌وجه آن رأی را نقض یا بی‌اثر نکرده است. اجرای رأی مذکور نیز صرفاً تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع داوری، به موجب دستور موقت دادگاه حکمیت ورزش متوقف شده است.

۵. بدیهی است هرگونه تصمیم شکلی در خصوص بخشی از دعاوی مطروحه، تأثیری بر رسیدگی به سایر بخش‌های پرونده و فرآیند رسیدگی به اعتراض‌های موجود نخواهد داشت و باشگاه پرسپولیس همچنان تمامی حقوق قانونی خود را از مجاری ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد.

۶. باشگاه پرسپولیس از ابتدا صرفاً در راستای صیانت از حقوق قانونی خود، هواداران و اصول حاکم بر مقررات فوتبال اقدام کرده و همچنان تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود را برای استیفای حقوق باشگاه دنبال خواهد کرد.

۷. از رسانه‌های محترم درخواست می‌شود پیش از انتشار اخبار قطعی، صرفاً به اطلاعیه‌های رسمی مراجع ذی‌صلاح استناد کرده و از انتشار تحلیل‌ها، برداشت‌های نادرست و اخبار غیررسمی که موجب تشویش افکار عمومی می‌شود، خودداری کنند.

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در صورت لزوم، جزئیات تکمیلی را از طریق رسانه رسمی خود اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، علیرضا بیرانوند
خبرهای مرتبط
کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد + عکس
محمد محمدی سرپرست آلومینیوم اراک شد
گاف عجیب مدیران پرسپولیس/ پرونده شکایت سرخ‌ها علیه بیرو، تراکتور و فدراسیون بسته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۳۱ تير ۱۴۰۵
دلالی و زرنگ بازی مسئولان باشگاه پرسپولیس رو با احساسات هواداران این باشگاه پاک نکنید!
هر کسی برای فوتبال زحمت کشیده مزدشم گرفته.
چه بیرانوند و چه دایی
۳
۲
پاسخ دادن
آخرین اخبار
برترین‌های گلف ایران مشخص شدند؛ کرم‌پور در صدر جدول ایستاد +فیلم
اسبقیان: هنر‌های رزمی سواره، بازتابی از هویت و ظرفیت‌های فرهنگی ورزش ایران است+فیلم
مسیر کبدی ایران در بازی‌های آسیایی؛ حریفان گروه B مشخص شدند
پیاتزا به تهران نیامد؛ سکوت سرمربی ایتالیایی در پایان لیگ ملت‌ها
رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون ناوک جوانان ترکیه/ سه پیروزی برای نمایندگان ایران در آغاز مسابقات
حریفان هندبال ایران در بازی‌های آسیایی اعلام شدند
قرعه‌کشی ناگویا ۲۰۲۶؛ مسیر دشوار ایران در گروه B مشخص شد
اگر پرسپولیس نتیجه نگیرد، تارتار قربانی می‌شود/ کسب ۳ تساوی از سوی تیم ملی دستاورد نیست