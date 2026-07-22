مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، مرکز کشور، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و برخی نقاط در جنوب کشور در بعضی از ساعات، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، نیمه غربی و ارتفاعات مازندران، شرق گیلان، ارتفاعات تهران، البرز و سمنان به ویژه در ساعات بعد از ظهر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود.

وی افزود: پنجشنبه و جمعه این وضعیت در برخی نقاط شمال‌غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی و غربی مازندران و شرق گیلان ادامه خواهد داشت.

او بیان کرد:فردا پنجشنبه در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و گردوخاک دور از انتظار نیست.

او گفت: طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، مرکز کشور، استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز و برخی نقاط در جنوب کشور در بعضی از ساعات، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

وی افزود: طی سه روز آینده مرکز و جنوب خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم پیش بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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