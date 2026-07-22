میدان امام حسن مجتبی (ع) در منطقه ۱۴ به صحنه‌ای از تجلی ارادت، همبستگی و عشق به اهل‌بیت (ع) بدل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، این مراسم معنوی که با حضور اقشار مختلف، برگزار شد، فضایی سرشار از عطر سوگ و نوای مرثیه را در جای‌جای این میدان فراهم آورد؛ از طنین دسته‌های سینه‌زنی گرفته تا مرثیه‌خوانی مداحان برجسته و سخنرانی‌های مذهبی و برنامه‌های فرهنگی واقامه نماز جماعت، همگی عشق به خاندان پیامبر (ص) و جلوه‌ای از اتحاد و ارادت را به نمایش گذاشتند.

در میان این فضای معنوی، جلوه‌ای از پیوند عمیق میان دین و وطن نیز خودنمایی می‌کرد؛ جایی که در کنار پرچم‌های رنگین ایران، تصاویر یادبود رهبری و شخصیت‌های ماندگار ملت، تداعی‌گر ایستادگی و پیوند ناگسستنی میان عقیده و میهن‌پرستی بود. 

همزمان با این تجلی حماسی، تیم‌های اجرایی و مدیران خدوم شهرداری منطقه ۱۴ نیز با برنامه‌ریزی‌های تمهیدات لازم را فراهم آورده بودند تا با ایجاد بستری امن و بهداشتی، رفاه سوگواران حاضر در این اجتماع معنوی تضمین شود.

امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴ گفت: این اجتماع، فراتر از یک مراسم مذهبی، صحنه‌ای از شکوه دارالمومنین و تجلی پیوند میان ارادت به اهل‌بیت (ع) و عشق به میهن است. 

وی افزود: حضور پرشور مردم در کنار پرچم ایران و یادمان‌های ملی، نشان داد که ما در این منطقه، فرهنگ کرامت و همبستگی را به شکلی نمونه در پایتخت رقم زده‌ایم. وی یاداوشد: ثبات و گسترش این اجتماع در سال دوم، گواهی بر روحیه مشارکت‌جویانه در دارالمومنین است و این حضور جمعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت انسجام اجتماعی و ترویج فرهنگ کرامت در پایتخت محسوب می‌شود.

اخرین روز تیرماه میدان امام حسن مجتبی (ع) با برپایی نماز جماعت، به نمادی از قدرتِ وحدت و همبستگی بدل شد؛ جایی که اهالی این دیار در صفوفی یکدست، در کنار هم به نماز ایستادند تا شکوهِ پیوند میان دین و میهن را به نمایش بگذارند. در این لحظاتِ قدسی، یاد و خاطره شهدای عزیز و بویژه رهبران شهیدِ ایران، با نجوای دعا در هم آمیخت؛ تا نشان دهیم که راهِ اهل‌بیت (ع) و مسیرِ راهیان راهِ شهادت، یکی است و این همبستگیِ ارزشمند، از میانِ این اجتماع باشکوه، به عنوان الگویی ماندگار در حافظه جمعی مردم منطقه ۱۴ ثبت شد.

برچسب ها: شهرداری منطقه ۱۴ تهران ، اجتماع
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
عجب عکس باشکوهی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۶ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
جانم حسن
۰
۰
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