مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان گفت: روز گذشته، برق ۶۳ دستگاه پرمصرف این استان به دلیل رعایت‌ نکردن دستورالعمل اعلام شده، با اخطار قبلی قطع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد رئیسی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار اداره در سطح استان وجود دارد، اظهار داشت: باتوجه‌ به اخطارهای قبلی نسبت به رعایت دستورالعمل نحوه صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق، این مراکز نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده که برق آن‌ها قطع شد.

وی با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی مصرف برق به ویژه در بخش ادارات، بیان کرد: تمامی دستگاه‌های استان موظفند مطابق با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای تصویب نامه هیات وزیران، نسبت به رعایت ساعات کاری از ساعت ۶ تا ۱۳ و کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و ۶۰ درصدی در ساعات غیر اداری اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان ضمن قدردانی از اداراتی که همکاری مناسبی در زمینه مدیریت مصرف برق داشتند، تصریح کرد: ادارات و سازمان‌هایی که ساعات کاری و قوانین مرتبط با صرفه جویی در مصرف برق را رعایت نکنند به استانداری، مراجع نظارتی و عموم مردم، معرفی خواهند شد‌.

وی با بیان اینکه رسالت این شرکت تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان استان سیستان و بلوچستان است، گفت: مصرف برق ادارات سازمان ها و مراکز پر مصرف به صورت روزانه در مرکز پایش این شرکت رصد می‌شود و مراکزی که نسبت به تخطی از مصرف مشخص شده اقدام نمایند در مرحله اول تذکر و در مرحله بعد برق آن مرکز قطع می‌شود.

منبع شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: شرکت توزیع برق ، ادارات پرمصرف برق
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