باشگاه خبرنگاران جوان - کمتر از ۱۰ روز تا آغاز بزرگترین اجتماع معنوی جهان باقی مانده است و خیلی از زائران، بهویژه کسانی که برای بار اول قدم در این مسیر میگذارند، در حال آمادهسازی وسایل سفر خود هستند.در سفری که قرار است کیلومترها پیادهروی در گرما و مسیرهای خاکی و آسفالت انجام شود، هیچ چیز به اندازه یک جفت کفش مناسب اهمیت ندارد. انتخابی اشتباه در روزهای اول میتواند باعث تاول، پا درد و حتی بازماندن از ادامه مسیر شود.ما در این گزارش تمام نکات لازم برای انتخاب و مراقبت از کفش در سفر اربعین را بررسی میکنیم.
ویژگیهای یک کفش استاندارد برای اربعین
کفشی که برای پیادهروی چند روزه انتخاب میکنید باید چند شرط اصلی داشته باشد:وزن سبک: کفشهای سنگین، پوتینهای کوهنوردی و کفشهای ایمنی به هیچ وجه مناسب این سفر نیستند. هرچه کفش سبکتر باشد، انرژی کمتری در طول روز مصرف میکنید.
انعطافپذیری و زیره مناسب: زیره کفش نباید خیلی خشک یا بیش از حد نرم باشد. زیرههای از جنس EVA یا پییو (PU) هم سبک هستند و هم ضربه ناشی از برخورد پا با زمین را جذب میکنند.قابلیت تنفس (تهویه هوا): به دلیل گرمای هوا، پاها در کفش عرق میکنند. کفشهایی با رویه پارچهای یا تورهای تنفسی باعث جریان هوا و کاهش تعریق میشوند.
سایز مناسب (یک شماره بزرگتر): پاها در اثر پیادهروی طولانی و گرما دچار تورم میشوند. بنابراین حتماً کفشی انتخاب کنید که حداقل نیم تا یک سایز از سایز معمول پایتان بزرگتر باشد تا به پنجه و انگشتان فشار نیاید.
طلاییترین نکته: کفش نو مطلقاً ممنوع!
بزرگترین اشتباهی که برخی زائران مرتکب میشوند، خرید یک جفت کفش نو درست چند روز قبل از سفر و پوشیدن آن برای اولین بار در روز اول پیادهروی است. کفش نو به دلیل انطباق نداشتن با فرم پا، بهسرعت باعث ایجاد تاول و زخم میشود.پس اگر کفش جدیدی خریدهاید، از همین امروز (در این فرصت باقیمانده) روزی ۱ تا ۲ ساعت آن را بپوشید و پیادهروی کنید تا فرم پای شما را بگیرد و نرم شود.
کتانی یا صندل؟ کدام بهتر است؟
کفش کتانی و پیادهروی بهترین گزینه برای طول مسیر است. از پا در برابر سنگریزه، گرد و خاک و ضربه محافظت میکند و پشتیبانی خوبی از مچ پا دارد.
صندل مخصوص پیادهروی برای فواصل کوتاه یا زمانهایی که پا نیاز به استراحت و هوا خوردن دارد مناسب است. اما توجه داشته باشید که صندلهای معمولی یا دمپایی به دلیل ورود گرد و خاک، سنگریزه و عدم نگهداری مچ پا، برای کل مسیر توصیه نمیشوند.پیشنهاد ما این است که یک جفت کتانی راحت برای مسیر اصلی بپوشید و یک جفت صندل سبک یا دمپایی راحت و غیرلغزنده همراه داشته باشید تا در مواکب، هنگام وضو یا استراحت استفاده کنید.
نقش جوراب در سلامت پا (یک مکمل ضروری)
کفش خوب بدون جوراب مناسب نصف عملکرد خود را از دست میدهد:از جورابهای نخی یا پنبهای ضخیم استفاده کنید. جورابهای نایلونی یا پلاستیکی تعریق را افزایش داده و عامل اصلی ایجاد تاول هستند.حداقل ۲ تا ۳ جفت جوراب نخی مناسب همراه داشته باشید و هر روز بعد از رسیدن به موکب، جورابهای خود را بشویید و تعویض کنید.
چند نکته برای حفظ سلامت پا
اگر کفش شما کفی سادهای دارد، یک کفی نرم یا طبی داخل آن قرار دهید تا فشار روی پاشنه کاهش یابد.
همراه داشتن چند عدد چسب زخم یا چسب ضدتاول در کیف کمری بسیار مفید است. زدن کمی پودر بچه داخل جوراب نیز رطوبت را جذب کرده و از اصطکاک پا جلوگیری میکند.هر چند ساعت یکبار، چند دقیقه کفشها را درآورید، پاها را بالاتر از سطح بدن قرار دهید تا خونرسانی بهتر انجام شود و تورم پا کاهش یابد.
گامهای استوار، سفر بیدردسر
سفر اربعین یک پیادهروی معنوی است، اما موفقیت در طی کردن این مسیر طولانی، نیازمند هوشمندی و آمادگی جسمانی است. فراموش نکنید که «پاهای شما، مرکب این سفر هستند»؛ مراقبت از آنها با انتخاب یک کفش امتحانشده، جوراب نخی مناسب و رعایت اصول ساده پیادهروی، باعث میشود بهجای درگیری با درد پا و تاول، تمام تمرکز و توجه خود را معطوف به بهرهبرداری از فضای معنوی این مسیر کنید.
منبع: فارس