باشگاه خبرنگاران جوان - کمتر از ۱۰ روز تا آغاز بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان باقی مانده است و خیلی از زائران، به‌ویژه کسانی که برای بار اول قدم در این مسیر می‌گذارند، در حال آماده‌سازی وسایل سفر خود هستند. در سفری که قرار است کیلومترها پیاده‌روی در گرما و مسیرهای خاکی و آسفالت انجام شود، هیچ چیز به اندازه یک جفت کفش مناسب اهمیت ندارد. انتخابی اشتباه در روزهای اول می‌تواند باعث تاول، پا درد و حتی بازماندن از ادامه مسیر شود. ما در این گزارش تمام نکات لازم برای انتخاب و مراقبت از کفش در سفر اربعین را بررسی می‌کنیم.

‌ ویژگی‌های یک کفش استاندارد برای اربعین

کفشی که برای پیاده‌روی چند روزه انتخاب می‌کنید باید چند شرط اصلی داشته باشد: وزن سبک: کفش‌های سنگین، پوتین‌های کوهنوردی و کفش‌های ایمنی به هیچ وجه مناسب این سفر نیستند. هرچه کفش سبک‌تر باشد، انرژی کمتری در طول روز مصرف می‌کنید.