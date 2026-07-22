وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، در این حادثه پنج دستگاه خودرو شامل ۲ دستگاه پراید و سه دستگاه پیکان‌بار و همچنین سه واحد صنفی از جمله یک تعمیرگاه مکانیکی، فروشگاه کپسول گاز و یک واحد تجاری دیگر دچار خسارت شدند و بخشی از یک منزل مسکونی مجاور نیز آسیب دید.

فرماندار سیب و سوران بیان کرد: گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این حادثه هنگام انجام عملیات جوشکاری روی باک بنزین یک خودرو رخ داده است، اما علت دقیق آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

وی ادامه داد: در جریان این حادثه، یک کودک با کمک شهروندان از محل حادثه نجات یافت و وی به همراه پدرش به دلیل استنشاق دود برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

درازهی با قدردانی از حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی، امدادی و مشارکت مردم در مهار آتش، گفت: با تلاش عوامل عملیاتی از گسترش بیشتر حریق جلوگیری شد و بررسی میزان دقیق خسارت‌های وارده پس از جمع‌بندی کارشناسی اعلام خواهد شد.

منبع:فرمانداری سیب و سوران