باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران عصر امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در آیین دریافت استوارنامه اکسل ویلهلم دیتمان، سفیر جدید آلمان در تهران، با آرزوی موفقیت برای وی در دوره مأموریت خود، ابراز امیدواری کرد این مأموریت بتواند زمینهساز تقویت ارتباطات، گسترش همکاریها و توسعه مناسبات جمهوری اسلامی ایران و آلمان در چارچوب احترام متقابل، منافع مشترک و گفتوگوی سازنده باشد.
رئیسجمهور با اشاره به پیشینه بیش از یک قرن و نیم روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی میان ایران و آلمان، اظهار داشت: روابط دو کشور از ظرفیتها و سوابق ارزشمندی برخوردار است، اما متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل برخی رویکردها، اقدامات و سوءبرداشتها، این مناسبات با سردی و کاهش سطح همکاریها مواجه شده است.
پزشکیان با اشاره به اقداماتی نظیر تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، تعطیلی برخی نمایندگیهای کنسولی جمهوری اسلامی ایران در آلمان، اعمال محدودیتها و فشارهای بیسابقه علیه شعب بانکهای ایرانی و نیز مواضع و حمایتهای اعلامی برخی مقامات آلمانی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: این اقدامات در شکلگیری فضای کنونی روابط دو کشور مؤثر بوده و از نگاه جمهوری اسلامی ایران، دلایل قانعکنندهای برای چنین رویکردهایی وجود نداشته است؛ با این حال، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره بر تلاش برای رفع سوءتفاهمها، تقویت گفتوگو و حرکت در مسیر توسعه روابط متوازن و سازنده استوار بوده است.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و پیامدهای انسانی آن، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه توصیف کرد و گفت: این تجاوزات منجر به شهادت رهبری عظیمالشأن، جمعی از فرماندهان، دانشمندان، شهروندان بیگناه، زنان، کودکان و دانشآموزان شد و خسارات گستردهای به زیرساختهای غیرنظامی کشور وارد کرد.
پزشکیان افزود: حمله به مدارس، مراکز درمانی، زیرساختهای خدمات عمومی و حتی تأسیسات تأمین آب آشامیدنی روستاها، هیچگونه توجیه حقوقی، انسانی و اخلاقی ندارد. پرسش افکار عمومی این است که بر اساس کدام اصل حقوقی یا موازین پذیرفتهشده بینالمللی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی مجاز شمرده میشود و چرا جامعه جهانی در برابر چنین اقداماتی سکوت اختیار کرده است؟
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه علم، فناوری و توانمندیهای علمی باید در خدمت رفاه، امنیت و پیشرفت بشریت قرار گیرد، اظهار داشت: متأسفانه برخی قدرتها این ظرفیتها را به ابزاری برای اعمال فشار، سلطهطلبی و ارتکاب جنایت علیه ملتها تبدیل کردهاند؛ رویکردی که نه با ارزشهای انسانی سازگار است و نه با اصول حقوق بینالملل.
پزشکیان خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر زورگویی و تهدید تسلیم نخواهد شد، اما در عین حال جمهوری اسلامی ایران همواره بر گفتوگو، دیپلماسی و حلوفصل اختلافات از مسیرهای سیاسی و در چارچوب قواعد و مقررات بینالمللی تأکید داشته و از این مسیر نیز حقوق و منافع مشروع ملت ایران را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
اکسل ویلهلم دیتمان، سفیر جدید آلمان نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران و دیدار با رئیسجمهور، به سابقه طولانی روابط دو کشور اشاره کرد و گفت: تاریخ مشترک ایران و آلمان از اهمیت ویژهای برخوردار است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید نگاه خود را معطوف به آینده و ظرفیتهای پیشروی روابط دوجانبه کنیم.
وی افزود: مأموریت خود را انتقال صادقانه، مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت دیدگاههای دو کشور، کمک به تقویت گفتوگوهای دوجانبه و تلاش برای یافتن راهکارهای عملی در جهت حل مسائل موجود میدانم و معتقدم باید با رویکردی تدریجی و مبتنی بر اعتمادسازی، زمینه رفع موانع و توسعه همکاریها را فراهم کرد.
منبع: ریاست جمهوری