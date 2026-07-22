باشگاه خبرنگاران جوان - تقریبا همه ما تجربه کرده‌ایم که بعد از یک تصمیم اشتباه، به جای پذیرفتن خطا، ساعت‌ها برای درست بودن آن دلیل می‌آوریم؛ حتی وقتی در دل می‌دانیم انتخابمان درست نبوده است. این رفتار فقط به غرور یا لجبازی مربوط نمی‌شود، بلکه ریشه در شیوه‌ای دارد که مغز برای حفظ بقا و کاهش ابهام از آن استفاده می‌کند.

پژوهش‌های علوم شناختی نشان می‌دهد مغز انسان برای صرفه‌جویی در زمان و انرژی، بیشتر به دنبال حفظ انسجام تصمیم‌های خود است تا بازنگری مداوم آن‌ها. به همین دلیل، وقتی شواهدی برخلاف انتخاب قبلی ظاهر می‌شود، مغز اغلب به جای اصلاح تصمیم، ابتدا به دنبال توجیه آن می‌گردد.

شاید عجیب به نظر برسد ولی مغز ترجیح می‌دهد از اشتباه‌های خود دفاع کند تا صحت و دقت موضوعی را بپذیرد؛ چون بقا اولویت بیشتری برای مغز دارد.