باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفت که اقتصاد روسیه علیرغم «تلاش‌های خارجی برای بی‌ثبات کردن بخش سوخت و انرژی» همچنان مقاوم است.

پوتین در جلسه‌ای در مورد مسائل اقتصادی در مسکو گفت که مشکلات اخیر در بازار انرژی موقتی بوده و بر اقتصاد گسترده‌تر تأثیری نخواهد گذاشت.

به گفته پوتین، اقتصاد روسیه در ماه مه نسبت به سال گذشته ۰.۳ درصد رشد داشته است و به برآورد‌های اولیه وزارت توسعه اقتصادی استناد می‌کند.

پوتین گفت: «وضعیت اقتصاد داخلی و بخش‌های کلیدی آن پایدار است. مشکلاتی که برای ما در بازار سوخت ایجاد می‌شود، البته موقتی هستند و قادر به تأثیرگذاری بر پویایی کلی اقتصاد نیستند.»

او گفت تولید ناخالص داخلی در پنج ماه اول امسال ۰.۲ درصد رشد داشته است. پوتین گفت تقاضای داخلی از سوی دولت، مشاغل و خانوار‌ها همچنان یکی از محرک‌های اصلی رشد است.

او گفت که امور مالی عمومی همچنان پایدار مانده است و خاطرنشان کرد که بودجه فدرال در ماه ژوئن مازاد ۱۹۶ میلیارد روبل (۲.۵ میلیارد دلار) را ثبت کرده است که ناشی از رشد درآمد‌های نفت و گاز و غیرنفتی است.

پوتین به کسری بودجه منطقه‌ای مداوم اشاره کرد و دستور تمدید مجدد بازپرداخت وام‌ها را داد.

او مجدداً تأکید کرد که راه‌اندازی یک چرخه سرمایه‌گذاری جدید و تسریع تغییرات ساختاری در اقتصاد همچنان از اولویت‌های اصلی دولت است و افزود که اقدامات اضافی به طور جداگانه و دوباره در جلسه شورای توسعه استراتژیک و پروژه‌های ملی در ماه اوت مورد بحث قرار خواهد گرفت.

منبع: آناتولی