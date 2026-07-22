مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفتدر پی تداوم وزش بادهای ۱۲۰ روزه، سرعت وزش باد در زابل به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۳۰۰ متر کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت: در زهک نیز سرعت باد به ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید و گردوغبار ناشی از این پدیده، دید افقی را به ۴۰۰ متر محدود کرد. همچنین در زاهدان کاهش دید افقی ناشی از گردوغبار به ۲۰۰۰ متر رسید و در ایستگاه‌های هواشناسی خاش و سراوان نیز دید افقی تا ۳ هزار متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم شرایط جوی ناپایدار، بیان کرد: در شمال استان تا ظهر جمعه وزش باد شدید، گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک ادامه خواهد داشت. همچنین طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی استان و به تدریج مناطق جنوبی، وزش باد همراه با گردوخاک و افزایش غبار پیش‌بینی می‌شود.

حیدری خاطرنشان کرد: امروز در زاهدان، مناطق مرکزی و به تدریج جنوب استان، از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان به شهروندان توصیه کرد از تردد غیرضروری، به‌ویژه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی، در فضای باز خودداری کرده و رانندگان هنگام کاهش دید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان