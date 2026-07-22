دهمین کنگره ملی شعر ایثار با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دبیرخانه هنر و رسانه، آیین اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار به میزبانی بنیاد شهید شیراز با حضور یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمد کرم‌اللهی، مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولان، اساتید، شاعران، خانواده‌های معظم شهدا و فعالان فرهنگی و هنری برگزار شد.

این رویداد ملی با هدف پاسداشت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با محوریت شعر و ادبیات برگزار شد و شاعران و اهالی فرهنگ و هنر در قالب‌های مختلف شعری و ادبی به ارائه آثار خود پرداختند.

در این دوره از کنگره، یک هزار و ۶۹۴ نفر در بخش‌های مختلف شرکت کردند و چهار هزار و یک اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی آثار، برگزیدگان نهایی در بخش‌های اصلی و ویژه ایثارگران معرفی و تقدیر شدند.

یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این مراسم با تأکید بر نقش هنر در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت گفت: اگر ایثار و شهادت را یک پیام بدانیم، هنر فرستنده‌ای است که این پیام را زیبا می‌کند و باعث می‌شود شهادت از واژه‌ای در کتاب‌های تاریخ به تجربه‌ای زیسته در قلب انسان‌ها تبدیل شود.

وی همچنین شعر را به دلیل برخورداری از وزن، آهنگ و ایجاز، یکی از عمیق‌ترین مسیرها برای ثبت مفاهیم ایثار و شهادت در حافظه جمعی دانست و بر نقش کانون‌های فرهنگی و هنری، شاعران و فعالان این عرصه در تبیین و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

محمد کرم‌اللهی، مدیر کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه فرهنگ شهادت در جامعه اظهار کرد: دشمنان با وجود تلاش برای تاریک کردن خیمه‌های حق، هرگز موفق به خاموش کردن نور شهادت نخواهند شد؛ چرا که مسیر حق همواره مسیر روشنایی است و نور شهادت نیز هرگز خاموش نخواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه شعر در روایت فرهنگ ایثار و مقاومت افزود: شعر به عنوان رسانه بلند ایران‌زمین، از روزهای دور تا به امروز، روایتگر صبوری، مقاومت و پیروزی مردمان این سرزمین بوده است.

معرفی برگزیدگان بخش اصلی

در رشته شعر کلاسیک، مهدی جهاندار از اصفهان رتبه نخست را کسب کرد و مریم پیله‌ور از گیلان و عادل حیدری از چهارمحال و بختیاری به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در رشته شعر نو و نیمایی، جواد صفری از خراسان جنوبی رتبه نخست را کسب کرد، زهرا شایق از یزد در جایگاه دوم قرار گرفت و زیبا خدابخشی از کهگیلویه و بویراحمد رتبه سوم را به دست آورد. همچنین یوسف علی‌پور از خوزستان در این بخش شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش سرود، ترانه و تصنیف نیز فروغ تنگاب جهرمی از فارس، افسانه سادات حسینی از خراسان رضوی و رضا یزدانی از تهران به عنوان برگزیدگان شایسته تقدیر معرفی شدند.

معرفی برگزیدگان بخش ویژه ایثارگران

در رشته شعر کودک و نوجوان، فاطمه غلامی از یزد رتبه نخست را کسب کرد، فرشته ابراهیمی‌نیا از قم رتبه دوم را به دست آورد و حسین عبدی از گلستان در جایگاه سوم قرار گرفت. همچنین سمیه تورجی از فارس به عنوان شایسته تقدیر معرفی شد.

در رشته شعر کلاسیک بخش ویژه ایثارگران، آسیه بختیاری از قزوین و زهرا سپه‌کار از اصفهان به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در رشته شعر نو و نیمایی نیز معصومه کولیوند و امین جابری، هر دو از استان همدان، به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

دهمین کنگره ملی شعر ایثار در حالی به کار خود پایان داد که حضور گسترده شاعران و ارسال بیش از چهار هزار اثر به دبیرخانه، ظرفیت قابل توجه ادبیات و شعر در بازنمایی و انتقال مفاهیم ایثار و شهادت را نشان داد؛ ظرفیتی که می‌تواند در روایت هنرمندانه فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت و انتقال آن به نسل‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.