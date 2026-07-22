\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0634\u0627\u06cc\u0645\u0631\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0646\u0638\u0631\u06cc\u0647\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u060c \u062f\u0631 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0646\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0627\u0647\u200c\u062d\u0644 \u0645\u0624\u062b\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0633\u062a.\n