باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معادله ایران با جنگ حل نمی‌شود + فیلم

استاد علوم سیاسی آمریکا، با تأکید بر اینکه مسئله ایران راه‌حل نظامی ندارد، گفت: دولت آمریکا در هرگونه توافق یا تفاهم‌نامه مرتبط با آتش‌بس، ناچار خواهد بود شرایط سخت‌تری را بپذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل، در اظهاراتی درباره تنش‌های میان ایران و آمریکا تأکید کرد که گزینه نظامی راه‌حل مؤثری برای مواجهه با ایران نیست.

مطالب مرتبط
معادله ایران با جنگ حل نمی‌شود + فیلم
young journalists club

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه به آمریکا و متحدان منطقه‌ای این کشور

معادله ایران با جنگ حل نمی‌شود + فیلم
young journalists club

واشنگتن در باتلاق خلیج فارس؛ تحلیل یک نظامی آمریکایی! + فیلم

معادله ایران با جنگ حل نمی‌شود + فیلم
young journalists club

سرپرست وزارت دفاع: نوآوری ایرانی معادلات صحنه نبرد را تغییر داد

معادله ایران با جنگ حل نمی‌شود + فیلم
young journalists club

هشدار اندیشمند آمریکایی درباره هرگونه ماجراجویی واشنگتن برای حمله زمینی به ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۶۸۲

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم
۶۶۹

آثار حملات اخیر ایران به پایگاه آمریکایی در کویت + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۶۶۸

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم
۶۱۲

مصونیت از مجازات جنایت جنگی، زمینه‌ساز تکرار حملات به غیرنظامیان + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم
۵۷۴

مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha