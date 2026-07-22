باشگاه خبرنگاران جوان - عدنان الزبیدی عصر چهارشنبه در نشست مشترک هماهنگی اربعین با مسئولان استان ایلام در پایانه مرزی شهید سپهبد قاسم سلیمانی مهران، اظهار کرد: همکاری و هماهنگی میان استانهای واسط و ایلام هر سال گستردهتر میشود و این همافزایی نقش مهمی در آسانی تردد و ارتقای خدماترسانی به زائران اربعین دارد.
وی توضیح داد که مردم عراق به ویژه اهالی استان واسط افتخار خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را نعمتی بزرگ میدانند و از هیچ کوششی برای میزبانی شایسته از زائران دریغ نخواهند کرد.
معاون استاندار واسط عراق افزود: به مردم عزیز ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که همواره در دفاع از ارزشها و آرمانهای خود پیشگام بودهاند، عرض میکنیم اگر به هر دلیل توفیق حضور در آیین پیادهروی اربعین را نداشتند، ما خادمان زائران در استان واسط، نایبالزیاره آنان خواهیم بود.
الزبیدی اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و احتمال ازدحام زائران در روزهای اوج سفر، انتظار داریم تردد زائران با برنامهریزی، زمانبندی و مدیریت مناسب انجام شود تا از تراکم جمعیت در ساعتهای خاص جلوگیری شود.
وی گفت: همه ورودیهای گذرنامه در پایانه مرزی زرباطیه عراق به تعداد مورد نیاز و به صورت شبانهروزی در قالب نوبتهای کاری فعال هستند و از این لحاظ هیچ گونه محدودیتی برای پذیرش و عبور زائران وجود ندارد.
وی بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی استان واسط برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در آمادهباش کامل قرار دارند و تلاش میکنند روند تردد در مرز با کمترین توقف و بیشترین شتاب انجام شود.
معاون استاندار واسط عراق تاکید کرد: حفظ سلامت زائران از اولویتهای اصلی به شمار میرود و لازم است گروههای درمانی، امکانات بهداشتی و خدمات دارویی در دو سوی مرز بیش از پیش تقویت شود.
وی گفت که استقرار دفتر مشترک استانداریهای ایلام و واسط در پایانه مرزی، زمینه تصمیمگیری سریع، هماهنگی مؤثرتر و رفع فوری مسائل احتمالی را در ایام اربعین فراهم میکند و میتواند به ارتقای کیفیت مدیریت این رویداد بزرگ کمک کند.
منبع: ایرنا