باشگاه خبرنگاران جوان_ رحمان جلالی درباره برنامه‌های حمل‌ونقل هوایی استان در ایام اربعین گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پروازهای مسیر «کرمان _ نجف» و «نجف _ کرمان» در روزهای هفتم و دوازدهم مرداد و پروازهای مسیر «کرمان _ بغداد» و «بغداد _ کرمان» در روزهای هشتم و پانزدهم مرداد برقرار خواهد شد.

وی افزود: یک رام قطار در هشتم مرداد از کرمان به مقصد خرمشهر اعزام می‌شود و بازگشت آن برای شانزدهم مرداد برنامه‌ریزی شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان بیان داشت: مرز شلمچه به‌عنوان مرز هدف استان کرمان، تعیین شده و تدابیر لازم برای تأمین ناوگان اتوبوسی این مسیر اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: سکوهای خدماتی استان کرمان در تمامی مرزهای شش‌گانه برای ارائه خدمات و رسیدگی به مشکلات احتمالی زائران کرمانی در طول سفر پیش‌بینی شده‌اند.

منبع: استانداری کرمان