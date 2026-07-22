باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ هیچ چیز به اندازه خاموش بودن کولر اتوبوس های واحد وتاکسی، مسافران را عذاب نمیدهد. مسافران حق خود میدانند که در گرمترین روزهای تابستان کولر تاکسی روشن باشد، اما تاکسیرانان هم صلاح میدانند که کولر خاموش باشد.
هواشناسی یزد اعلام کرد؛ بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد هوای گرم در استان یزد همچنان تداوم دارد و شرایط جوی پایدار بر بیشتر مناطق استان حاکم خواهد بود.
یک ماه از تابستان گذشته، اما آنقدر حجم گرما زیاد و غیرقابل تحمل است که صدای همه را از پیر و جوان در آورده و تردد در هوای ۴۰ درجه به بالا، حتی فکر کردنش هم عذاب آور است، اما در این میان استفاده از حمل و نقل عمومی هم در این گرمای طاقت فرسا مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
۵۰ در صد اتوبوسهای خریداری شده هنوز تحویل داده نشده
داوود زارع بیدکی سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در گفتوگو خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر یزدگفت: هرچند طی چند سال اخیر اقدامات خوبی در زمینه نوسازی ناوگان تاکسی شهر صورت گرفته، اما به دلیل جنگ تحمیلی یکسال اخیر هنوز ۵۰ درصد اتوبوسها تحویل داده نشده است.
وی اشارهای هم به گرمای هوا و سیستم سرمایشی اتوبوسها کرد و ادامه داد: به دلیل گرمای شدید هوا سیستمهای سرمایشی اتوبوسها فعال است، اما شهروندان انتظار نداشته باشند کولر واحدی که از صبح تا بعد از ظهر روشن بوده بازهم روشن باشد، چون کولرها در این هوای گرم جوابگو نیست.
وی تصریح کرد: شهروندی که میخواهد با استفاده از وسایل حملونقل عمومی سفرهای درون شهری خود را انجام دهد، حق دارد در زمستان از گرمایش و در تابستان از سرمایش مناسب برخوردار شود و اتوبوسهای قدیمی باید به مرور از رده خارج و اتوبوسهای نو جایگزین آنها شود.
وی بیان کرد: پیش از آغاز ماههای گرم سال، عملیات گسترده سرویس، بازبینی فنی و اورهال سیستمهای سرمایشی در تمامی اتوبوسهای مجهز به کولر انجام شده است تا ناوگان اتوبوسرانی یزد با آمادگی کامل به مسافران خدمت رسانی کند.
وی با اشاره به نرخ کرایه اتوبوسها و تاکسیها افزود: نرخ افزایش کرایه اوایل سال با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و همراهی شورای اسلامی شهر انجام میشود و در طول سال افزایش قیمت نداشته و نداریم.