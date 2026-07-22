باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت که در جریان مذاکرات در کی یف با متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو درباره افزایش تامین موشکهای پاتریوت و گسترش همکاری نظامی با ایالات متحده گفتوگو کرده است.
زلنسکی در تلگرام گفت که ویتاکر را کورتیس بازارد، فرمانده ماموریت کمک و آموزش امنیتی ناتو برای اوکراین (NSATU) همراهی میکرد.
وی گفت که این مذاکرات بر تقویت دفاع هوایی اوکراین از طریق تحویل رهگیرهای اضافی برای سیستمهای پاتریوت تحت طرح واکنش سریع و فوری پاتریوت (PURL) متمرکز بود.
او گفت: «این موضوع در حال حاضر یک اولویت کلیدی است، زیرا حملات گسترده روسیه متوقف نمیشوند. ما همچنین در مورد همکاری دفاعی دوجانبه بین ایالات متحده و اوکراین - اجرای تصمیم رئیس جمهور ترامپ در آنکارا برای اعطای مجوز تولید پاتریوت به اوکراین و همچنین معامله پهپاد - گفتوگو کردیم.»
رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی گفت که جلسهای «سازنده» با ویتاکر داشته است که در طی آن در مورد همین موضوعات بحث کردهاند.
منبع: آناتولی